Havel (TOP 09): Další trafika v přímém přenosu

08.12.2025 15:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Motoristům

Havel (TOP 09): Další trafika v přímém přenosu
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Motoristé dlouho dělali ramena. Tvrdili, že oni jsou ti praví reformátoři, kteří oseknou stát a začnou pořádně šetřit. Realita? Skutek utekl rychleji než jejich předvolební sliby a pravicovost se rozplynula stejně rychle jako páteční odpoledne na D1.

Místo škrtů si vytvářejí nové ministerstvo pro sport. Tedy resort s minimem pravomocí, ale s maximem příležitostí obsadit „svého člověka“. To není pravicová politika. To je jen další trafika v přímém přenosu.

Skutečná podpora sportu patří k trenérům, klubům a sportovcům. Ne k novému úřadu vzniklému jen proto, aby si někdo splnil sen o vlastních dveřích s nápisem „ministr“.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
