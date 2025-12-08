Havel (TOP 09): Další trafika v přímém přenosu

Motoristé dlouho dělali ramena. Tvrdili, že oni jsou ti praví reformátoři, kteří oseknou stát a začnou pořádně šetřit. Realita? Skutek utekl rychleji než jejich předvolební sliby a pravicovost se rozplynula stejně rychle jako páteční odpoledne na D1.
Místo škrtů si vytvářejí nové ministerstvo pro sport. Tedy resort s minimem pravomocí, ale s maximem příležitostí obsadit „svého člověka“. To není pravicová politika. To je jen další trafika v přímém přenosu.
Skutečná podpora sportu patří k trenérům, klubům a sportovcům. Ne k novému úřadu vzniklému jen proto, aby si někdo splnil sen o vlastních dveřích s nápisem „ministr“.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
