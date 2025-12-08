Zaorálek (SOCDEM): Začátek konce transatlantické vazby. USA už by Evropě nepomohly

08.12.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přebudovávání vztahu USA k Evropě.

Zaorálek (SOCDEM): Začátek konce transatlantické vazby. USA už by Evropě nepomohly
Foto: Repro XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

Mráz přichází z Washingtonu!

1. Vzápětí poté, co se poprvé v historii zástupce USA Marco Rubio nezúčastnil jednání Rady NATO, vydala Trumpova administrativa novou národní bezpečnostní strategii.

2. Je to jako úder hromu.

3. Znamená rozchod se Západem, jak jsme ho znali.

4. Vstupujeme do multipolárního světa, kde Spojené státy budou jen jedním z pólů, ale s Evropou se v něm nepočítá, protože tu podle tohoto textu čeká jen úpadek.

5. Vstupujeme do světa reálpolitiky, kde Rusko bude hrát zásadnější roli než celá Evropská unie a klíčovým ekonomickým soupeřem bude Čína.

6. Tohle není nějaký tweet na sítích – tohle je oficiální pozice Spojených států, ve které se prohlašuje, že Evropa je nespolehlivý partner, který už možná za 20 let vůbec nebude.

7. Těžko si představit, že někomu takovému jsou Spojené státy připraveny přijít v případě potřeby zítra na pomoc, jak jsme donedávna vykládali čl. 5 smlouvy NATO.

8. Tato bezpečnostní strategie vypadá jako začátek konce transatlantické vazby, a to po 80 letech od konce 2. světové války...

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zapláčete, za kolik vyrábíme elektřinu. „Zločin Fialovy vlády“
Pryč s poplatky ČT. Průzkum, který mnohé nepotěšil
Katastrofa na desítky let. Tajemství „půjčky“ Ukrajině
Zelenskyj na roztrhání. Dnes má jednat v Londýně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Zaorálek , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zmenšuje se význam Evropy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Jak přesně plánujete řešit financování ubytovaní v domovech pro seniory?

Je nebo není pravda, že by si to museli hradit ze svého i třeba za cenu toho, že by museli rozprodat svůj majetek? A pokud ano, co by se stalo, kdyby třeba svůj byt či dům darovali někomu v rodině, což je podle mě správné a dost to řeší i problém s bydlením? Nevytloukáte klín klínem?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mužské výmluvy při nedostatku zájmuMužské výmluvy při nedostatku zájmu Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zaorálek (SOCDEM): Začátek konce transatlantické vazby. USA už by Evropě nepomohly

13:05 Zaorálek (SOCDEM): Začátek konce transatlantické vazby. USA už by Evropě nepomohly

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přebudovávání vztahu USA k Evropě.