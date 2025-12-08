Zaorálek (SOCDEM): Začátek konce transatlantické vazby. USA už by Evropě nepomohly

Mráz přichází z Washingtonu!
1. Vzápětí poté, co se poprvé v historii zástupce USA Marco Rubio nezúčastnil jednání Rady NATO, vydala Trumpova administrativa novou národní bezpečnostní strategii.
2. Je to jako úder hromu.
3. Znamená rozchod se Západem, jak jsme ho znali.
4. Vstupujeme do multipolárního světa, kde Spojené státy budou jen jedním z pólů, ale s Evropou se v něm nepočítá, protože tu podle tohoto textu čeká jen úpadek.
5. Vstupujeme do světa reálpolitiky, kde Rusko bude hrát zásadnější roli než celá Evropská unie a klíčovým ekonomickým soupeřem bude Čína.
6. Tohle není nějaký tweet na sítích – tohle je oficiální pozice Spojených států, ve které se prohlašuje, že Evropa je nespolehlivý partner, který už možná za 20 let vůbec nebude.
7. Těžko si představit, že někomu takovému jsou Spojené státy připraveny přijít v případě potřeby zítra na pomoc, jak jsme donedávna vykládali čl. 5 smlouvy NATO.
8. Tato bezpečnostní strategie vypadá jako začátek konce transatlantické vazby, a to po 80 letech od konce 2. světové války...
autor: PV