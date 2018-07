KDU-ČSL se dohodla s ministryní pro místní rozvoj na společných krocích při řešení bytové krize

Jan Bartošek s ministryní Dostálovou jednal především o tom, jak řešit současnou bytovou krizi. KDU-ČSL totiž vypracovala projekt dostupného bydlení, který počítá s výstavbou městských bytů s využitím nepotřebných městských nemovitostí. „Je to velmi jednoduché a rychlé řešení. V rámci fondu rozvoje bydlení dojde k navýšení rozpočtu na výstavbu – ideálně přes půjčku od Evropské investiční banky. Peníze by stát poskytl městům a krajům. Z nájmu by se pak postupně půjčka splatila,“ okomentoval projekt Bartošek. Dodal, že KDU-ČSL má nejširší síť komunálních politiků. „Proto nabízíme spolupráci v rámci regionů, bez které se výstavba bytů neobejde,“ vysvětlil.

Výsledkem společného jednání je plán tří důležitých kroků: za prvé jde o analýzu potřebnosti bydlení, kterou zadá ministerstvo pro místní rozvoj. Dále ministryně Dostálová uvítala návrh Jana Bartoška na založení rady pro koordinaci bytové politiky. V té by mohli zasednout i zástupci ministerstva práce a sociálních věcí nebo spravedlnosti (zejména kvůli informacím o případných exekucích žadatelů o byt). Za třetí se účastníci dnešního jednání dohodli na nutnosti jednat s Evropskou investiční bankou, důležité je zejména udělat si představu o možnostech půjčky pro výstavbu městských bytů.

„Našli jsme společnou notu a skutečně se budeme snažit nastavit programy tak, abychom si mohli nárokovat zdroje v rámci státního rozpočtu na rok 2020,“ zhodnotila na dnešní tiskové konferenci společné jednání ministryně Dostálová.

