KSČM chce pro důchodce víc

Návrh důchodové novely počítá s tím, že starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se mohly v lednu po zákonné valorizaci zvýšit ještě o dalších 300 korun. Podle komunistických poslanců je ale tato částka nedostatečná. "Když se jdete podívat do obchodů, tak ceny rostou raketově. Dokážeme si představit, že to třístovkové zvýšení důchodů nad rámec valorizace bude ještě vyšší a nebude to, že by si důchodci nějakým způsobem polepšili, ale bude to nutné pouze pro to, aby jejich životní úroveň neklesala," uvedl Kováčik. Komunisté budou podle něj o této otázce ještě diskutovat, navrhované tři stovky považují za minimum. "Víme, že jsou rozpočtové problémy, po uplynulých měsících, kdy byly obrovské výdaje, nemá systém na rozhazování, ale není možné, aby na to doplácely některé kategorie občanů více než jiné," dodal předseda klubu.

Komunističtí poslanci podle Kováčika usilují o to, aby bylo ukončeno třetí čtení jejich novely zákoníku práce, která počítá s pěti týdny dovolené. "Je to v posledních měsících naše vlajková loď," uvedl. Místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM) v úvodu jednacího dne Poslanecké sněmovny navrhl pevné zařazení tohoto bodu na pátek. Sněmovna tento návrh podpořila.

Otevřít dveře ke spuštění tendru

Kováčik uvítal, že Sněmovna bude projednávat a zřejmě i doprojedná návrh zákona o nízkouhlíkové energetice, tzv. lex Dukovany. "Věřme, že jeho projednáním se konečně otevřou dveře ke spuštění tolik očekávaného tendru na dostavbu Dukovan, protože na tom jsou nejen česká energetika, ale i například Kraj Vysočina a velká část Jihomoravského kraje životně závislé," uvedl.

Místopředsedkyně hospodářského výboru Květa Matušovská připomněla, že předlohu vláda schválila minulý rok v červenci. Třetí čtení návrhu bylo ve Sněmovně zahájeno na začátku února, několikrát bylo ale přerušeno. Důvodem byly obstrukce pravicové opozice. Opoziční strany koalic Pirátů a STAN a Spolu ale uvedly, že přestanou projednávání návrhu blokovat. Podle dohody s vládou k němu Senát připojí pozměňovací návrh, který by měl zamezit ruským a čínským firmám účastnit se tendru na výstavbu nového bloku elektrárny Dukovany.

"V současné době nemáme v Poslanecké sněmovně žádný jiný návrh zákona, proti jehož schválení by část opozice vystupovala tak až demagogicky aktivně, jako u tohoto zákona. Vyrábí z něho politickou aféru," uvedla Matušovská. Pravice podle ní chce vyřadit ruské a čínské firmy za každou cenu, bez ohledu na odbornost, na dopady na cenu energií a samotnou jadernou bezpečnost. "Nejvýraznější obstrukce přicházejí od Pirátů, kteří si to představují jako Hurvínek válku," dodala poslankyně. Informace ve vztahu k jaderné energii, které jsou publikované na jejich stránkách, jsou podle ní jen obecním konstatováním.

Opozice nevnímá realitu

Důležitý je podle Matušovské také mezinárodní aspekt. Připomněla, že k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku vyzývá Rámcová úmluva OSN o změně klimatu z roku 1992, Kjótský protokol z roku 2005 a na něj navazující Pařížská dohoda o změně klimatu z roku 2015. V ní si vedoucí představitelé EU dali za cíl, aby do roku 2050 hrála v Evropě prim klimaticky neutrální a nízkouhlíková ekonomika s vysokou energetickou účinností. Opozice však podle Matušovské s těmito běžně dostupnými informacemi nepracuje, nevnímá realitu, apely Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ani názory mezinárodních autorit. "Opozice nestaví své obstrukční argumenty na odborných stanoviscích, ale především na snaze vytlouct z toho politický kapitál za každou cenu. Máme tu jasně dané mezinárodní úmluvy a já osobně považuji za velkou ostudu České republiky, že tomuto zákonu hází opozice klacky pod nohy z jednoho doslova pudového důvodu – upozornit na sebe a zviditelnit se za každou cenu," shrnula Matušovská.

Kováčik dodal, že je důležité, aby cena, za kterou budou Dukovany dostavěny, nebyla přemrštěná a přehnaná, nebyla vyděračsky stanovena tím, že se apriorně kdokoli, kdo je schopen postavit elektrárnu, jenom pouze z nějakých politických důvodů neosloví vůbec«. "Je samozřejmé, že ta nabízená cena bude růst, protože čím užší je výběr nabídek, tím je pro dodavatele větší možnost vydírat cenou," uvedl. Tento aspekt podle Kováčika bere v úvahu návrh doprovodného usnesení, které komunisté koncipují. "Nejde o to, že bychom chtěli, aby stavěli pouze Rusové a Číňané, jde o to, aby Česká republika neprodělala," uvedl Kováčik. ČR by se podle něj neměla stát rýžovištěm pro někoho za cenu zvýšení cen energií pro spotřebitele.

Žhavé želízko na funkci předsedkyně komise

Kováčik novinářům také řekl, že je třeba rozhýbat komisi, která byla ustavena k Bečvě, a to zvolením jejího předsedy. Připomněl, že KSČM tam má žhavé želízko v podobě stínové ministryně pro životní prostředí Marie Pěnčíkové. "K problematice má blízko tematicky i regionálně, dokáže ty věci posoudit, a navíc je to velmi moudrá žena, která umí být velmi nestranná," zdůraznil Kováčik.

