Lang (ANO): Co si myslíte, že vyšetří jakýsi koordinátor?

Děkuju, pane místopředsedo.

Já bych teďka chtěl upřít pozornost na Ministerstvo spravedlnosti, novou ministryni spravedlnosti, místopředsedkyni ODS, když jsme od samého počátku říkali, že pakliže by odéeska chtěla transparentně prostě aspoň pro veřejnost na první dobrou jaksi ozřejmit ty věci, tak pravděpodobně asi není vhodné tam dávat místopředsedkyni ODS, která by měla vyšetřovat prvního místopředsedu ODS, když tady prostě máme podezření, že měl tam nějakou prostě jinou roli, než ze které se snaží stále vyvinit.

Je to prostě celé netransparentní. A jestliže dneska zaznívá ve veřejném prostoru, že paní Decroix bude svolávat jakousi kontaktní schůzku, na kterou chtěla přizvat opozici, kde bychom se měli bavit o jakémsi koordinátorovi, jak tady přesně zaznívalo, což není nikde napsané, že to je někde nějaký ústavní činitel nebo někdo, tak prosím vás, proč hnutí ANO tam nechce?

Z mého úhlu pohledu jako příjemce určitých informací z bezpečnostního výboru víme, nebo já vím bezpečně, že prostě tam se nemůžeme nic podstatného dozvědět. Poté co vlastně byla snaha ty bitcoiny prodat, objevily se v té směnárně, FAÚ zareagovalo, podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, vzhledem k rozsahu škody to řeší Národní centrála boje s organizovaným zločinem a probíhá trestní řízení.

V rámci toho trestního řízení jsou obeznámeny určité orgány, organizace, určití úředníci a již všechno probíhá v šetření. To znamená, my na bezpečnostním výboru, když jsme vznášeli dotazy, tak od pana Mazánka, šéfa NCOZ, jsme dostávali odpovědi: Na toto vám odpovědět nemohu, je to předmětem trestního řízení. Otázka další: Proč, co, jak, kdo v tom mohl být? Nemohu vám na to v současné době odpovědět, je to součástí trestního řízení.

Já vznáším otázku: Co si myslíte, že vyšetří jakýsi koordinátor, byť by to byla sebedůstojnější osoba, třeba i z nějakého prostředí bývalých soudců a podobně? Prostě nemůže se dozvědět žádné jiné otázky, než které jsme se nedozvěděli my na těch uzavřených bezpečnostních výborech od orgánů, které to šetří.

