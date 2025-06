Maříková (ANO): Přestaňte krýt lež, zradu a toto morální dno

Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážení občané, kteří nás sledujete,

dnes pokračujeme v jednání, protože vláda Petra Fialy fatálně selhala, zradila důvěru lidí, poškodila budoucnost naší země a namočila se do celé řady skandálů a korupčních afér. Tou poslední kapkou byla aféra s Blažkovými bitcoiny. Proto žádáme o vyslovení nedůvěry této vládě. Nejdříve si ale pojďme zrekapitulovat ty celé čtyři roky této vlády a její kroky, které činila.

Začněme od slibů, od planých slibů, kterými tato vláda obelhala občany. Pamatujete si, co nám Petr Fiala a jeho koalice slibovali před volbami? Že nebudou zvyšovat daně! Že nebudou sahat na věk odchodu do důchodu! Že lidem nevezmou to, co si odpracovali! Že nebudou zvyšovat koncesionářské poplatky a nebudou sahat na daň z nemovitosti! A co se stalo? Pravý opak.

Daně - ano, daně šly nahoru. Ať už se tato vláda snaží schovat za eufemismy jako konsolidační balíček nebo rozpočtová odpovědnost, ve skutečnosti jsme svědky bezprecedentního zvyšování daňového zatížení. Zdražily se lidem potraviny, energie i bydlení.

A věk odchodu do důchodu? Před volbami jste se dušovali, že na něj sahat nebudete. A co se stalo? Místo toho, abyste se postarali o to, aby lidé mohli důstojně pracovat a odpočívat ve stáří, tak jste jim přichystali budoucnost, kdy se důchodu třeba vůbec nedožijí. To je ta vaše odpovědná politika.

A co poplatky za Českou televizi a Český rozhlas? Pamatujete si, jak jste mluvili o tom, že domácnosti nebudete zatěžovat dalšími výdaji? Ministr kultury Martin Baxa z ODS předloni na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech mluvil o budoucnosti koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Tehdy na otázku k poplatkům odpověděl, že poplatky se zvyšovat nebudou. "Shodli jsme se ve vládní koalici, že nebudeme hospodaření České televize řešit zvyšováním koncesionářských poplatků. Myslím, že je to správný krok," řekl tehdy ministr Baxa z ODS. A co se stalo? Zvýšili jste poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a rozšířili jste je na chytré telefony, tablety a počítače! To je ta vaše podpora veřejnoprávních médií? Ne, to je jen další skrytá daň za jiným jménem.

A co zvýšení daně z nemovitosti? I tady se vláda Petra Fialy zachovala naprosto pokrytecky. Před volbami slibovala, že daně zvyšovat nebudou, že nebudou lidem sahat na to, co si poctivě pořídili a co celý život budovali. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS dokonce hlásal, že případné zvyšování daně z nemovitosti by bylo nebezpečné. Tvrdil, že i bez toho je schopný v rozpočtu ihned ušetřit 80 miliard korun. A výsledek? Prudké zvýšení daně z nemovitosti, které dopadlo na každého vlastníka domu, bytu, chaty či pozemku! Tisíce domácností, které už teď bojují se zdražováním energií a potravin, dostaly další ránu. Vláda tímto krokem potrestala lidi za to, že si zajistili střechu nad hlavou, že chtěli něco vybudovat pro své děti a vnuky. A místo slibované stability přišla další zátěž, která žene rodiny do finanční nejistoty.

A teď k tomu nejhoršímu - ke skandálům, které vaši vládu provází.

Kauza Dozimetr. Co je to Dozimetr? Je to synonymum pro propojení politiky vládní koalice s mafiánskými praktikami. Je to případ, kdy se pražské podsvětí protáhlo až do nejvyšších pater státní správy.

Hlavní aktéři? Lidi napojení na hnutí STAN, na politiky, kteří se nám před volbami představovali jako čistí, slušní a protikorupční. A ve skutečnosti? Realita je brutální. Dozimetr odhalil systém zmanipulovaných veřejných zakázek v pražském Dopravním podniku, kde šlo o desítky a stovky milionů korun, zakázky šité na míru, úplatky, tlak na manažery. Organizovaná skupina, která systematicky vysávala peníze občanů této země.

A co na to vláda Petra Fialy? Co na to koaliční politici? Můžete mi někdo říct, kde je ta slibovaná nulová tolerance ke korupci? Kde je slibovaná odpovědnost? Vláda se schovává za nic neříkající prohlášení, předstírá, že s kauzou nemá nic společného, že jde jen o jednotlivce. Ale není to pravda, nejde o jednotlivce, jde o systém, systém, který tuto vládu od nástupu provází, systém, kde se na jedné straně kážou morální zásady a na straně druhé se potichu tuneluje veřejný majetek.

Vyvodil někdo odpovědnost? Odsoudil někdo své kolegy? Ano, pár lidí odstoupilo, až když už nebylo zbytí, až když byli přistiženi z rukou v pokladně. Ale jinak? Mlžení, kličkování, zlehčování, výmluvy na spiknutí a údajnou mediální hysterii - ani náznak skutečné sebereflexe, ani náznak snahy vyčistit vlastní řady. Proč? Protože jde o zachování mocenských pozic - o koryta, o vliv, o peníze, ochrana vlastních zájmů, ne zájmů občanů. A ptám se: Tohle je ta slušná politika, kterou jste slibovali? Tohle je ta vaše morální obroda? Ve skutečnosti jste jen oblečeni do jiných kabátů, ale metody zůstaly stejné: klientelismus, korupce, přikrádání si z veřejných peněz.

Kauza Dozimetr není o jedné skupince v Praze, je to zrcadlo celé vládní garnitury. A dokud tahle vláda neskončí, nic se nezmění, jen dál budeme přihlížet, jak se tunelují naše daně, tunelují naše města, naše budoucnost.

A co takzvaná Fialova kampelička? Další symbol této vlády. Další z ostudných kapitol, které se přímo týkají této země, kauzu Podnikatelské družstevní záložny, takzvané Fialovy kampeličky. Tady už nejde jen o zapomenutých 950 000 korun, které premiér Petr Fiala neuvedl ve svém majetkovém přiznání a na které si vzpomněl až pod tlakem médií. Tady jde o to, že sám premiér byl podílníkem finanční instituce, která byla prolezlá pochybnými vazbami a osobami, instituce, kterou mu doporučil jeho dvorní poradce Miloš Růžička, člověk, který v minulosti radil špičkám Sociální demokracie a dnes tahá za nitky přímo v okolí premiéra.

A kdo se kolem kampeličky pohyboval dál? Třeba kontroverzní podnikatel Kamil Bahbouh, jméno, které se opakovaně vynořuje ve stínech podivných machinací, zmanipulovaných zakázek a ztracených stovek milionů korun z veřejných rozpočtů. Ano, to je ten stejný Bahbouh, jehož lidé byli odsouzeni za zmanipulovanou rekonstrukci zámku Kuks a jehož jméno se objevuje i v kauzách záhadně zmizelých stamilionů korun z rozpočtu naší civilní rozvědky. A ptám se: Jak je možné, že premiér této země, který nám kázal o slušnosti a o transparentnosti, byl roky propojen s takovou sítí? Jak může někdo věřit, že o tom všem nic nevěděl? Jak může někdo věřit, že s tím neměl nic společného?

Premiér Petr Fiala se sice hájí, že jeho vklad v kampeličce se nezhodnotil, ale to není podstatné. Podstatné je, že premiér této země se dobrovolně zapletl do prostředí, kde se točí jména, která mají blíž k zákulisním kšeftům než k poctivému podnikání. A podstatné je, že místo sebereflexe tu zase vidíme jen výmluvy, mlžení a snahu shodit vše ze stolu. A tak tu máme premiéra, který mluví o morálce, ale sám má máslo na hlavě. A taková je bohužel celá tato vláda, vláda proslovů o poctivosti a praxe je klientelismus, kšefty a zapromětlivost, když se to hodí.

A dostáváme se ke kauze, která je posledním hřebíčkem do rakve důvěryhodnosti této vlády, kauza Blažkových bitcoinů. Ještě jsme nestačili vstřebat jednu vládní aféru a už tu máme další. A tentokrát jde o kauzu, která v sobě spojuje nekompetenci, politickou a morální bídu i nebezpečné vazby na podsvětí. Na jaře letošního roku přijalo Ministerstvo spravedlnosti neuvěřitelný dar, 468 bitcoinů, v přepočtu téměř miliardy korun, od Tomáše Jiřikovského - ano, toho Jiřikovského, který byl v minulosti odsouzen za provozování ilegálního tržiště na darknetu. Od člověka s kriminální minulostí přijme stát kryptoměnu, aniž by prověřil její původ, aniž by prověřil, zda nejde o výnos z trestné činnosti - už tady měly zaznít všechny varovné signály. A když už si vláda Petra Fialy myslela, že rozprodejem bitcoinů celou kauzu zamete pod koberec, přišlo další fiasko.

Ministerstvo spravedlnosti stihlo prodat v aukci polovinu darovaných bitcoinů, ale část se (ke?) kupcům dodnes nedostalo, přestože tito kupci už za ně zaplatili, investoři, kteří v dobré víře uzavřeli smlouvy se státem a převedli peníze, teď marně čekají na to, co jim podle zákona a smluv náleží. Místo, aby stát, který má být zárukou právní jistoty, dostál svým závazkům, ministerstvo mlčí, komunikuje chaoticky a nechává kupce napospas škodám způsobeným výkyvem cen bitcoinů. Jen tento týden cena kryptoměn klesla o čtyři procenta.

A co na to vláda? Stejně jako v celé kauze - mlží, odkládá a tváří se, že se vlastně vůbec nic neděje. Důvěra občanů i podnikatelů ve stát tak dál padá na dno pod tíhou nekompetence a neschopnosti této vlády. Když se začaly objevovat první informace o původu bitcoinů a vazbách na darknet, podsvětí a možné praní špinavých peněz, vláda se pokusila kauzu bagatelizovat. Premiér Fiala hájil svého ministra Blažka, mluvil o dobré víře a o slušném úmyslu.

A když bylo jasné, že tlak veřejnosti a médií už nelze ustát, Pavel Blažek rezignoval, ovšem až poté, kdy vláda kryla jeho selhání. Po Blažkově odchodu se kabinet snaží dělat, že problém zmizel. Nově jmenovaná ministryně Eva Decroix slibuje audity a analýzy, ale skutečné odpovědi stále chybí. Zatímco opozice bije na poplach a upozorňuje na rizika, která celá kauza přinesla, vláda se snaží odvádět pozornost a hrát o čas. A premiér Petr Fiala? Ten se dál tváří, že celá aféra byla jen nešťastné nedorozumění. Kauza Blažkových bitcoinů ukázala holou pravdu o tom, jak funguje Fialova vláda, vláda, která přijímá peníze od kriminálníka, rozprodává je bez transparentních pravidel a pak se diví, že občané ztrácejí důvěru ve stát. Vláda, která místo, aby chránila zákonnost, chrání vlastní politické zájmy. Vláda, která místo vyvození jasné odpovědnosti mlží a relativizuje. A přitom nejde o nějakou marginální kauzu - jde o miliardu korun, o podezření na praní špinavých peněz, o selhání státu v základních principech právního řádu. A co je nejhorší, jde o ztrátu důvěry, kterou už tahle vláda nedokáže nikdy získat zpět. Jak chcete po občanech, aby dodrželi zákony a důvěřovali státu, když vidí tyhle špinavosti přímo na vrcholu moci? Jak chcete, aby lidé platili daně, když jejich peníze mizí v tunelech korupce? Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato vláda zradila důvěru voličů. Slíbila nezvyšovat daně - zvýšila je. Slíbila nesahat na důchody - sáhla. Slíbila nezatěžovat lidi poplatky - zatěžuje je. Slíbila čistotu a transparentnost - a přitom se topí v korupci, skandálech a morálním bahně. Nemůžeme se na to dál dívat. Nemůžeme dál tolerovat vládu, která místo služby občanů slouží sama sobě a svým sponzorům. Vládu, která svou neschopností a arogancí ohrožuje budoucnost naší země.

Dnes máme možnost udělat to, co od nás lidé očekávají - vyslovit této vládě nedůvěru, protože ona sama odmítá přijmout politickou odpovědnost a přiznat, že selhala.

Máme možnost ukázat, že tu ještě existuje zbytek politické slušnosti, že ne všichni v této Sněmovně jsme ochotni přihlížet, jak se Česká republika stává rejdištěm korupce a podvodů.

Vyzývám vás, vážené kolegyně a kolegové z koalice, přestaňte krýt vládu Petra Fialy. Přestaňte krýt lež, zradu a rozklad státu a toto morální dno. Hlasujte spolu s opozicí pro vyslovení nedůvěry této vládě.

Děkuji.