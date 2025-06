Šafránková (SPD): Není představitelné, aby tu vláda zůstávala a škodila

Kolegyně, kolegové,

není vás tady mnoho, ale já tady dneska nechci stát jenom jako poslankyně, členka poslaneckého klubu SPD, ale stojím tady dneska jako hlas lidí, kteří už mají těchto afér a kauz Fialovy vlády naprosto, ale naprosto plné zuby, jako hlas mnoha lidí, kteří čelí nejvyšší inflaci za poslední dekády, prudkému růstu cen energií, ztráty důvěry ve stát, v jeho schopnost postarat se o ty, kteří ho potřebují. Vystupuji také jménem mnoha rodin s dětmi, seniorů, pracujících v náročných profesích, lidí v exekucích, zdravotně postižených a všech, na které tahleta vláda zapomněla, anebo se na ně úplně vykašlala. Vláda premiéra Petra Fialy od počátku neměla naši politickou důvěru. V prvních měsících šlo o běžný politický nesouhlas, měli jsme jiné hodnoty, jiné priority, ale s postupem času se ukázalo, že nejde jen o politické rozdíly, jde o hluboké morální, hodnotové a systémové selhání. Ale pak postupně vstoupily do hry záležitosti, které jsou absolutně nepřijatelné v případě jakékoliv vlády a které mají jediné slušné řešení, a to je okamžitá demise téhleté Fialovy vlády.

Ano, hovořím tady o těch šílených skandálech stran, které tvoří tuto vládu, a některých jejich ministrů, skandálech, které otevřely dveře do vládních salonů korupci a organizovanému zločinu, ať už šlo o kauzu Dozimetr, podivné financování hnutí STAN, zatajený premiérův milion v dnes již zrušené družstevní záložně a dosavadní vrchol v kauze bitcoinů a miliard korun, které se členové vlády zřejmě pokusili zlegalizovat, a dosud o všech okolnostech této špinavosti mlží. Fialova vláda za téměř čtyři roky ve funkci prokázala absolutní neschopnost a nekompetentnost. Dramatickým způsobem zhoršila životní úroveň českých občanů, jejichž reálné příjmy jsou nižší než v roce 2019 a v tomto ohledu jsme na tom nejhůře v Evropě.

Fialova vláda rovněž znehodnotila inflací, kterou vyvolala, a nedokázala proti ní bojovat, úspory českých a moravských občanů téměř o 40 procent. Tato vláda zvýšila zadlužení České republiky o více než jeden bilion korun. To tím pádem výrazně převyšuje tři biliony korun, blíží se hranici padesáti procent HDP a náraz do dluhové brzdy. Fialova vláda poškodila naše seniory, když jim v roce 2023 sebrala značnou část mimořádné valorizace důchodů, na kterou měli tehdy dle platného zákona nárok, a tím tedy navždycky snížila jejich důchody. Ostatním pak Fialova vláda zvýšila hranici věku odchodu do důchodu na 67 let. Tato vláda poškodila i všechny rodiny s dětmi, když jim zrušila speciální daňové slevy. To je i jeden z hlavních důvodů katastrofálního propadu porodnosti, protože Fialova vláda se chová chaoticky a vytváří nejistotu v tom směru, že se mladí lidé nemohou spolehnout na stát v době péče o svého potomka. Fialova vláda nehájí národní zájmy našich občanů a raději slouží zájmům cizím.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

Už jen z těchto důvodů měla Fialova vláda už dávno skončit. Kvůli tomu, že k tomu nedošlo, tu teď máme aféru bitcoinů, která srazila důvěru občanů v politiku na samé dno a poškodila náš stát i v zahraničí. Podívejme se nyní na některá zásadní selhání této vlády blíže. Premiér Petr Fiala nejprve dlouho neříkal pravdu o tom, že o akci s bitcoiny a dohodě Ministerstva spravedlnosti se zločincem Jiříkovským vůbec nevěděl. Ministr financí Zbyněk Stanjura nemluvil pravdu v tom samém a ministr spravedlnosti Pavel Blažek nehovoří pravdu v tom, že bitcoiny nemohly pocházet z trestné činnosti a že bylo vše naprosto legální. Není to docela dost závažných lží na jednu takovou vládu v České republice? Co myslíte? To ve finále tohoto volebního období demonstruje, jak naprosto bez skrupulí si vládní politici zvykli občanům beztrestně lhát a my se máme spokojit s tím, že ministr Blažek rezignoval a vše je tedy tímhletím vyřešeno? No tak to fakt ani náhodou.

Řekněme si to natvrdo. O co jiného mohlo v tomhletom celém příběhu jít? Mohlo jít o miliardový byznys nebo o benefity pro účastníky dohody státu s podsvětím? Občané a my spolu s nimi se oprávněně ptáme. Dostal z tohoto kšeftu někdo nějaký podíl? Je miliarda státu jenom vedlejší produkt a dohodnuté výpalné drogového dealera za zkrácení trestu a vrácení miliardového konta? Jestli se to někdy plně dozvíme, je ve hvězdách, protože onen zločinec dle médií zmizel někde v zahraničí. Překvapivé to je asi pouze pro pana premiéra Fialu.

Dámy a pánové, jestliže ona dohoda zněla tak, že stát obdrží jako dar třetinu z obsahu vrácené bitcoinové peněženky, proč to nebylo splněno? Proč místo téměř čtyř miliard obdržel stát pouze jednu miliardu? Proč se státem královsky zaplacený notář díval jinam, když se bitcoinová peněženka otevírala? To jsou otázky, na které musíme dostat jasné odpovědi. Je to jednoduché. O zlepšení bilance státního rozpočtu zde nikomu asi nešlo. Jediné, co asi účastníky dohody zřejmě mohlo zajímat, byly jejich peněženky, bitcoinové i ty ostatní. Vítejte v České republice v roce 2025, v době panování proevropské liberální, takzvané prozápadní Fialovy bitcoinové vlády.

Každý, kdo o tomto případu alespoň letmo slyšel nebo četl, si pokládá jednoduchou otázku, proč odsouzený drogový dealer dává státu miliardu a proč několik měsíců čeká, až lidé z Ministerstva spravedlnosti s ním jeho bitcoinovou peněženku otevřou, když předtím po dlouhých vyjednáváních zvrátil rozhodnutí soudů a policie mu vrátila počítač i s bitcoinovou peněženkou, ke které měl heslo jen on sám a k jejímuž otevření žádnou asistenci nepotřeboval?

Tato otázka připadá na mysl asi všem kromě členů této vlády a také kromě pana premiéra. No, ostatně ono se vlastně není ani čemu divit. Tentýž premiér pět let po sobě pravidelně zapomínal v majetkovém přiznání uvést, že měl milion korun v pochybné kampeličce, kde se rovněž praly peníze a které už byla mezitím odebrána licence. Na to, zda nebyl premiér jen něčí figurkou, odpověď neznáme. Neznali jsme ji tehdy ani teď. A to je něco strašného.

Fialova vláda způsobila rekordní propad porodnosti. Jde o kardinální problém z hlediska samotné budoucnosti našeho národa. Tato skutečnost zásadním způsobem poškodí v budoucnu náš systém veřejných financí, důchodový systém, systém zdravotnictví a další sociální systémy. A co na to Fialova vláda? No tak ta to ignoruje. Co taky jiného, že, bychom od ní mohli čekat? Nejenom že se tento neblahý trend nesnaží nástroji, které má k dispozici, zvrátit. Ale ještě jej eskalovala tím, že rodinám s dětmi sebrala daňové slevy v objemu zhruba 45 000 korun čistého ročně a většině rodičů dětí do čtyř let odmítla zvýšit rodičovský příspěvek, čímž způsobila propad jejich reálných příjmů o téměř dvacet procent.

Tato vláda rovněž bezprecedentně podrazila desítky tisíc zaměstnanců v náročných profesích ve třetí rizikové kategorii, když jim před pár dny nařídila povinné spoření v soukromých penzijních fondech. Proč mluvím o podrazu? No protože podle původní dohody a dle předchozího vládního slibu již od letošního roku měli mít tito zaměstnanci nárok na až o pět let dřívější odchod do řádného a plnohodnotného nekráceného starobního důchodu, což tady bylo vlastně na poslední chvíli ve Sněmovně na návrh dlouholetých expertů na hygienu práce, na zdravotní lékařství, na zdraví zaměstnanců, pánů poslanců z ODS a TOP 09 zrušeno, zrušeno bez jakékoliv náhrady a bez jakékoliv rozumné a smysluplné alternativy.

Hlasovali proto jednotně všichni poslanci vládní koalice, včetně těch, kteří to po chodbách kritizovali a kteří se označují za sociální svědomí téhleté vlády. Tady jste se zachovali asociálně všichni, vážení kolegové, vážené kolegyně. Neexistuje proto vůbec, ale vůbec žádná omluva. Povinné předdůchody nejsou pro tyto lidi vůbec žádnou reálnou a slušnou alternativou. Tato možnost totiž bude pro drtivou většinu zaměstnanců v náročných profesích prakticky nedostupná, protože vyžaduje na spoření enormně vysokých finančních částek. V případě pětiletého předdůchodu, tedy odchodu do důchodu o pět let dříve, než je zákonná hranice věku odchodu do řádného starobního důchodu, by bylo nutné za stávajících podmínek našetřit více jak 800 000 korun, přičemž samozřejmě i tahleta suma v dalším čase poroste.

Starší zaměstnanci, tedy v náročných profesích zhruba nad 50 let věku, byli touto vládou možnosti dřívějšího odchodu do důchodu skrze tuto variantu před důchodu jednoznačně zbaveni zcela. Ten, kdo minimální požadovanou částku dokáže našetřit, pak bude pobírat částku odpovídající zhruba 30 procentům aktuální průměrné mzdy. A já se ptám, kdo z vás si může dovolit žít za tuhletu částku? No, mě by zajímalo, jestli vy byste to vůbec přežili. Doba předdůchodu se ani nepovažuje za náhradní dobu účasti na důchodovém pojištění, takže se klidně může stát, že až si tito lidé půjdou zažádat o řádný důchod, tak se tam nakrásno dozvědí, že musí odpracovat ještě třeba další rok, dva nebo třeba tři roky. Jít do předdůchodu může znamenat i budoucí nižší řádný důchod. I za tento podraz na lidi, kteří celý život poctivě dřou v nepředstavitelně těžkých podmínkách, si tahleta vláda nezaslouží nic jiného než okamžitě skončit!

Tato vláda pokračovala v systémové diskriminaci pracujících osob v exekucích a insolvencích, když jim i v novém režimu sociálních dávek, tedy takzvané superdávce, bude dále jako příjem pro potřeby posouzení nároku na sociální podporu počítán příjem před zohledněním exekučních a insolvenčních srážek. Já jsem tady opravdu dlouho bojovala za to, aby se jim počítal až skutečný příjem, tedy po odečtení těchto srážek, což byl i můj pozměňovací návrh. A vláda neudělala vůbec nic, neudělala vůbec nic pro to, aby měli tito lidé motivaci pracovat v legálním pojištěném zaměstnání. Neusnadnila jim přístup k sociální podpoře, nezvýšila jim nezabavitelné minimum. A žene je na šedý trh práce, kde státu unikají desítky miliard na nezaplacených daních a pojistných odvodech. Máme tu téměř 700 000 lidí v celoživotních exekucích. Průměr je šest exekučních řízení na osobu, v některých regionech severních Čech a Moravy je v exekucích přes 20 procent domácností.

Ano, vážení kolegové, i tohle je vizitka vaší vlády. Dosluhující Fialova vláda je tedy, jak už jsem říkala, nejvíce protirodinnou exekutivou v novodobých dějinách České republiky. Čísla hovoří jasně. A tato vláda spáchala i některé neskutečné hanebnosti. Daleko za hranou běžných ekonomických opatření. Například to, že sebrala pracujícím rodinám slevu na dani pro manžela či manželku v domácnosti, a to i v těch rodinách, kde jeden z manželů pečuje o těžce zdravotně postiženého člena domácnosti staršího tří let. Co provedla Fialova vláda s rodičovským příspěvkem, což je zásadní a hlavní prorodinná dávka, respektive stěžejní prorodinná nepojistná dávka systému státní sociální podpory, která do té doby příslušela všem rodičům pečujícím do čtyř let věku? Nominálně ji od roku 2024 zvýšila o padesát tisíc z tří set na tři sta padesát tisíc korun.

Šlo tedy o zvýšení této dávky o 16 procent, ale to hovoříme pouze o zvýšení nominálním, jelikož inflace od doby předchozího zvýšení tohoto příspěvku činila 30 procent, jde o reálný pokles hodnoty této dávky o 14 procent. Vláda navíc umožnila zvýšení tohoto příspěvku pouze na děti, které se narodily až po 1. lednu roku 2024. Rodičům, kteří tento příspěvek čerpali a jejichž děti se narodily před tímto datem a současně ještě nedosáhly čtyř let, tento příspěvek nebyl zvýšen vůbec ani o jednu jedinou korunu. Za nás šlo jedině o asociální a diskriminační krok, který navíc hraničí možná i s protiústavností.

Současně Fialova vláda také zkrátila maximální možnou dobu čerpání rodičovského příspěvku z okamžiku, kdy dítě dosáhne věku čtyř let, na dobu dosažení tří let věku, což je opět velmi škodlivé opatření v době, kdy je v naší zemi enormní nedostatek kapacit předškolních zařízení. Například když se podíváme do Středočeského kraje, tak vloni nezískalo místo v mateřské školce 10 000 z celkových 30 000 dětí, u kterých o to jejich rodiče žádali, tedy jedna celá plná třetina.

Co je úplně skandální, je vrcholně asociální a cynický přístup Fialovy vlády a jejich poslanců k našim zdravotně postiženým občanům, hlavně k příjemcům příspěvku na péči pro zdravotně postižené v I. a II. stupni závislosti. Já jsem si nejprve nějaký čas myslela, že jsou pro Fialovu vládu tito lidé pod jejich rozlišovací schopnosti, nebo že nechápe rozsah jejich zdravotního postižení ani tíhu jejich životů, kdy mají na nákup pro ně zdravotně nezbytných sociálních pečovatelských služeb jen pár stokorun. Ale po několika letech, kdy mé návrhy na alespoň malou finanční pomoc těmto lidem házela tato vláda do koše, tak jsem si uvědomila, že jde o brutální vládní pohrdání těmito lidmi, respektive že si je berou za rukojmí své vlastní politické žárlivosti v duchu, když to navrhuje opoziční Šafránková z SPD, tak ani náhodou. Je nám to prostě ukradený, a z toho důvodu těmto lidem, kteří to skutečně potřebují, nepřidáme ani jednu jedinou korunu. Já vám musím říct, je to ta největší, ale největší ubohost této asociální vlády. Je to malost, je to neskonale hloupé a zároveň velmi hnusné, protože to ničí hlavně životy těch nejzranitelnějších z nás. Další důvod pro okamžitou demisi této Fialovy vlády. Fialova vláda se k těmto lidem chová, jako by prakticky neexistovali, ignoruje jejich potřeby, zatímco ceny terénní sociální péče a asistence prudce rostou. To není jen lhostejnost, to je naprostý rozklad společenské solidarity a odpovědnosti státu. A čí je to vinou? No, Fialovy vlády, která tady o všem se snaží rozhodovat, a ještě nás u toho moralizovat. Já za toto zvýšení příspěvku na péči pro těžce zdravotně postižené občany bojuji prakticky od svého příchodu do Poslanecké sněmovny v roce 2017, tedy už druhé volební období. Fialova vláda také výrazně omezila několika novelami zákoníku práce právní ochranu a jistotu našich zaměstnanců.

Nejhoršímu excesu zavedení neomezené výpovědi bez udání důvodu se nám naštěstí podařilo zabránit. Ale i v této oblasti napáchala končící vláda velké škody. Náš pracovní trh trápí velice nízké mzdy a jejich dlouhodobý propad. Mzdový dumping v některých odvětvích v důsledku masové migrace, enormně rozbujelý šedý trh práce, kde dle expertů uniká státu ročně na daních a povinných odvodech až 300 miliard korun. Nekalé praktiky některých pracovních agentur a další věci. To vláda vůbec neřešila, ale naopak prodloužila zaměstnancům zkušební lhůtu a zkrátila výpovědní lhůtu a říkala tomu flexibilita. Ale šlo jen o plošné poškození zaměstnanců, tlak na snižování mezd a zvyšování nezaměstnanosti.

Když už hovořím o nezaměstnanosti v této oblasti, respektive v oblasti podpory v nezaměstnanosti, vláda zásadně poškodila nejvíce ohrožené zaměstnance nad 50 let věku, kterým razantně zkrátila podpůrčí dobu. To máme další asociální krok.

A pak je tu bezprecedentní poškození důchodců, což byla specialita Fialovy vlády. Udělala to opakovaně a plošně. Ublížila současným i budoucím seniorům. Jde o totální zhoršení situace důchodců ohledně řádných i mimořádných valorizací a zvýšení věku odchodu do důchodu, o snížení výpočtu důchodu od roku 2026, nebo o pětinásobnou penalizaci příjemcům předčasných důchodů. O důchodech zaměstnanců v náročných důchodech už jsem hovořila. Od roku 2026 bude tedy výpočet starobního důchodu pro každého jeho budoucího příjemce mnohem méně výhodný, než je tomu dneska. Klesne poměr důchodů vůči předchozí mzdě oproti situaci, kdy by šel senior do starobní penze právě dnes. Za celou dobu pobírání důchodu půjde v celkovém souhrnu o rozdíl v řádech desítek tisíc korun. Nižší důchody a kratší doba jejich pobírání - to je odkaz Fialovy vlády všem budoucím seniorům.

Český občan stráví za svůj život v práci v průměru 36 let bez započítání náhradních dob pojištění. Jde o čistou dobu práce. To je výrazně nad evropským průměrem, jak dokládají i data statistického úřadu Eurostat. Naši zaměstnanci patří k těm nejvíce a nejdéle pracujícím v Evropě, což je dáno jak délkou standardní týdenní pracovní doby, nižším počtem svátků a dní pracovního volna než v zahraničí, i objemem přesčasové práce, kterou musí lidé s průměrnými a nižšími příjmy odvést, aby vůbec uživili svoje vlastní rodiny nebo sami sebe. Průměrný český a moravský zaměstnanec tak během svého produktivního věku odpracuje o 5 až 10 let více než jeho západoevropští kolegové. Češi mají minimálně o desetinu delší pracovní život, než je evropský průměr.

A navíc je v našem státě i v důsledku tvrdých pracovních podmínek, dlouhé pracovní doby a vysokého podílu fyzicky náročné práce jedna z nejnižších hranic věku dožití ve zdraví v Evropě. Přesto se tady Fialova vláda nestyděla naložit jim ještě dva roky práce navíc. A jako bonus? Nižší důchod! K tomu snížení rozsahu a tempa růstu řádných valorizací důchodů, zrušení mimořádných valorizací důchodů, jak jsme je dlouhou dobu léta znali, což opět zásadně sníží budoucí růst důchodů všem jejich příjemcům, včetně těch invalidních a pozůstalostních.

Přičemž v případě retroaktivního krácení mimořádné valorizace důchodů v roce 2023 se Fialova vláda nestyděla situaci, kdy by musela valorizaci vyplatit v plné výši, označit za hospodářskou škodu. Už tehdy měla okamžitě přijít rezignace této vlády! Byli bychom totiž ušetřeni mnoha skandálů až kriminální povahy a naši občané dalšího propadu životní úrovně a zhoršení příjmové situace. Ale jak se říká, nikdy není pozdě. Ovšem tehdy, v březnu 2023 Fialova vláda skutečně šlápla na plyn a přiložila pod kotel asociálnosti. Zaútočila na bezbranné seniory. A prošlo jí to!

Kolegyně a kolegové, o tom, jak Fialova vláda pošlapala sociální spravedlnost a uvedla mnoho lidí do existenčních problémů, jak se snažila proti důchodcům jako rozpočtové zátěži poštvat zbytek společnosti a jak podsekala reálné příjmy a životní úroveň milionů lidí, od těch nejbezbrannějších po poctivě pracující střední třídu, bych tady mohla hovořit opravdu ještě dlouhé a dlouhé hodiny. Ale to už by asi nikdo dál nevydržel být alespoň v relativním klidu.

Mnoho konkrétních příkladů a argumentů jsem tady uvedla. A tak mi nezbývá než závěrem říci, že v případě Fialovy vlády šlo o nejvíce nejasociálnější vládu po roce 1989. Měla skončit už dávno! A naší České republice by bylo mnohem lépe. Ale i když skončí aspoň teď po závěrečném hlasování této schůze, bude to dobrá zpráva. Po všem, co provedla, není představitelné, aby tu zůstávala a škodila až do říjnových voleb, nedej na to, aby tady škodila ještě pár měsíců po volbách.

Děkuji vám za pozornost.