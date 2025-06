Kettner (SPD): To není politická odpovědnost, ale alibismus

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

vystupuji zde nejen jako poslanec hnutí SPD, ale také jako český občan, který má dost mlčení, polopravd, arogance a technokratické nadutosti, která se stala znakem vlády Petra Fialy. Jsem zde, protože jsem přesvědčen, že tato vláda není vládou lidu, není vládou českých rodin, není vládou důchodců, učitelů, živnostníků, studentů ani zaměstnanců. Je to vláda pár vyvolených, kteří se přes den radí s PR agenturami a večer se raději nedívají na to, co se děje v ulicích a na návsích. Tato vláda je ve vleku cizích sil, cizích priorit a cizích hodnot. Vládne z výšky, bez pochopení pro každodenní starosti lidí, bez empatie, bez kontaktu s realitou. Vládne jazykem bruselských příruček, ne srdcem národa, který jí byl svěřen.

Když jste před volbami slibovali, že nezvednete daně, věřili jsme, že alespoň v tomto budete mít páteř. Dnes ale vidíme realitu. Daňová zátěž dramaticky roste. Ceny potravin jsou pro rodiny likvidační, energie se stala luxusem. Malí podnikatelé padají pod náklady, důchodci se rozmýšlejí, zda si měsíc koupí léky, nebo zda zaplatí nájem. Tohle je ta vaše ekonomická odpovědnost?

Lidé vám důvěřovali a důvěra je to nejcennější, co může občan politikovi dát. A vy jste ji zradili. Dnes už vám lidé nevěří ani dobrý den. A nelze se jim divit. Když se podívají na složenky, když otevřou peněženku, když sedí u počítače a sledují, jak mizí jejich úspory, vidí jen bezmoc a chlad vládní odpovědi. Vaše vládní rétorika je plná frází, ale prázdná činů. Premiér Fiala se tváří jako garant stability a klidu, ale ve skutečnosti je garantem nečinnosti a odtržení od reality. Vláda se bojí říci lidem pravdu, bojí se konfrontace. Bojí se vystoupit z komfortní zóny svých kanceláří a klimatizovaných tiskových sálů.

Lidé se ptají, kde je premiér, když jim zavírají nemocnici? Kde je premiér, když se ruší pošty, školky a místní spoje? Kde je premiér, když lidé zoufale hledají pomoc? Není nikde. Je zticha. Skrývá se za své tiskové mluvčí. To není vedení, to je útěk. A stát, který je veden prázdnou figurou, se stává neřízeným strojem, který drtí vlastní občany. Vláda se tváří, že vše je v pořádku, zatímco společnost se rozpadá pod tíhou nejistoty a beznaděje.

Dovolte mi obrátit se ke svému celoživotnímu oboru, ke školství. Co udělala tato vláda pro učitele? Co udělala pro děti? Učitele dusí inflace, školy bojují o personální zabezpečení, ředitelé žádají o každou korunu. Rodiče se bojí, že jejich děti nebudou mít šanci získat kvalitní vzdělání. A ministerstvo tvoří strategie, dokumenty a plány. Ale české školství nepotřebuje více dokumentů, potřebuje podporu, odvahu a vizi. A to tato vláda nemá.

Ministerstvo školství přestalo být garantem kvality. Stalo se jen další byrokratickou institucí, která místo pomoci klade překážky. A přitom vzdělání je klíčem ke všemu, k prosperitě, k soběstačnosti, ke společenskému smíru. Zanedbáváním školství vláda poškozuje samotný základ republiky.

Děti dnes přichází do škol s tím, že nevědí, co je čeká, učitelé přichází do škol s tím, že nevědí, jak budou ohodnoceni, a rodiče přichází domů s otázkou, proč zrovna jejich dítě má být tím, na kom se šetří?

Vláda Petra Fialy nepochopila, že vzdělávání je investice, nikoliv výdaj. Bez kvalitního školství nebudeme mít kvalifikovanou pracovní sílu, nebudeme mít ty vytoužené inovace a nebudeme mít ani kulturní identitu. A především nebudeme mít budoucnost.

A co víc, místo podpory škol se vláda soustředí na genderové experimenty, na ideologizaci výuky a na přepisování hodnot, které naše děti potřebují k orientaci ve světě. To není pokrok. To je chaos, to je rozvrat.

A teď k důvodu, proč byla schválena tato schůze. Bitcoinová aféra. Kauza, která otřásá důvěrou v základní fungování státu. Ministr spravedlnosti přijal do majetku státu stovky bitcoinů pocházejících z prostředí organizované kriminality.

Po měsících mlčení se dozvídáme, že stát nevěděl, kdo tyto bitcoiny držel, kdo k nim měl přístup a jak s nimi bylo nakládáno. To není omyl a rozhodně to není žádná drobnost. To je výsměch právnímu státu.

Představte si to v jiné oblasti, kdyby Ministerstvo obrany převzalo zbraně a nevědělo, kde jsou uložené. To už není nedopatření, tohle je absolutní selhání státu. A my se na to máme dívat mlčky? Máme tomu říkat standardní správa věcí veřejných?

A jaká byla reakce premiéra? "Ta kauza mě štve." Citace. Dámy a pánové, tohle není politická odpovědnost, to je alibismus. To je pokus překrýt závažnou skutečnost jednou větou, která se hodí do bulváru, ale rozhodně ne do vládního prohlášení.

A mezitím se celý kryptoměnový sektor dívá, jak Česká republika přichází o pověst inovativní země. O firmy, které by zde mohly zdanit, inovovat, tvořit pracovní místa. Místo podpory digitální ekonomiky máme ostudu a pochybnosti.

V SPD jsme navrhli jasný rámec, transparentní pravidla, ochranu drobných investorů, podporu tuzemských burz, vývoj decentralizovaných aplikací. Místo toho jsme svědky dětské neznalosti vládních představitelů. A zatímco Estonsko nebo Litva čerpá z technologické odvahy, my se ztrapňujeme. Kryptoměny nejsou hrozbou, pokud se jim rozumí, jsou budoucností. A budoucnost této země nesmí být v rukou vlády, která nechápe, jak funguje digitální ekonomika, která místo vize nabízí paniku, místo strategie nabízí chaos a místo důvěry vzbuzuje obavy.

Ale to není jen o bitcoinech, je to o přístupu. Je to o tom, že vláda Petra Fialy opakovaně prokazuje, že není schopna čelit novým výzvám, ať už jde o ceny energií, nedostupnost bydlení, problémy ve zdravotnictví nebo bezpečnostní rizika. Tato vláda nemá plán, nemá kompetenci, nemá důvěru. Selhává ve dne i v noci, doma i v zahraničí. Selhává potichu, ale zato důsledně. Selhává nejen v krizích, ale i ve chvílích, kdy měla šanci konat preventivně. A právě tato pasivita je nejnebezpečnější.

Vážení kolegové a kolegyně, já nechci vládu, která přežívá jen díky marketingu. Já chci vládu, která skutečně jedná, která má odvahu, která má program, která má svědomí. Vládu, která nehází odpovědnost na občany, ale která ji nese s pokorou a odhodláním. Vládu, která se nestydí přiznat chybu a napravit ji. Vládu, která není otrokem bruselských pokynů, ale partnerem českého občana. Vládu, která nehledá výmluvy, ale cesty, která vidí v každém člověku ne číslo v tabulce, ale lidskou bytost s důstojností a očekáváním.

Proto říkám naprosto jednoznačně - SPD bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, protože tohle už není věc politické preference, tohleto je věc české důstojnosti, věc spravedlnosti, věc svědomí a věc budoucnosti naší země.

A já vás žádám, kolegové poslanci, buďte svědomím tohoto národa. Buďte hlasem těch, kteří už nevěří slibům. Buďte konečně poslanci lidu, a ne kabinetu.

Děkuji za pozornost.