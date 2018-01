Kalousek (TOP 09): To, co předseda vlády, neřekl nikdo ve čtvrté cenové u piva

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi mé subjektivní hodnocení. Já se domnívám, že debata, kterou jsme absolvovali celé dopoledne, nepřinesla příliš mnoho nového. A nedomnívám se, že kohokoli z nás přiměla, aby změnil svůj názor. Takže teoreticky kdyby byla o hodně kratší, nic se nestalo.

Přesto tady zazněla jedna naprosto zásadní věta. Pronesl ji předseda vlády a řekl, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení. To neřekl nikdo ve čtvrté cenové skupině u piva. To řekl předseda vlády v Poslanecké sněmovně a pronesl toto prohlášení do veřejného prostoru. Já chci věřit, že tomu tak není. Ale ten jediný, kdo nás o tom může ujistit, je ministr spravedlnosti. Ministr spravedlnosti čtyři roky zastával svůj úřad a prováděl politickou kontrolu nad státním zastupitelstvím, které je pánem při trestním řízení. Pane ministře spravedlnosti, tohle je skutečně vážná chvíle. Prosím pěkně, buď teď potvrďte slova svého předsedy vlády, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení, pak se domnívám, že byste okamžitě měl opustit svůj úřad, protože to je jediné objektivní hodnocení, které jsem o vaší práci kdy slyšel, kdyby bylo pravdivé, a nebo to dementujte a ujistěte veřejnost, že nežijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostání někoho do vězení. Buď žijeme v právním státě, nebo nežijeme v právním státě.

Váš předseda vlády, pane ministře spravedlnosti, pronesl veřejně toto hodnocení vaší čtyřleté práce a já se domnívám, že veřejnost si zaslouží slyšet vaši reakci. Prosím vás o to.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



