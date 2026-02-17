Kavij (KSČM): Změna financování České televize je nutností

18.02.2026 10:05 | Komentář
autor: PV

Vzpomínáte na předražené polní kuchyně, dle ceny, asi ze zlata?

Kavij (KSČM): Změna financování České televize je nutností
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Podle dnes již bývalé ministryně obrany ODS Jany Černochové, která hřímala (zatím) v posledním vysílání Otázek Václava Moravce „kuchyně byly ve finále tisíckrát levnější než se předpokládalo a výběrové řízení bylo výběrovým řízením, které se soutěžilo v celé evropské unii“.  

Jak patrno,veřejnoprávní Česká televize financovaná z koncesionářských poplatků je mimo mnoha jiných nešvarů také skutečnou zárukou pestré diskuse, kde každý může lhát jak baron Prášil a jak je libo.

Je načase změnit financování ČT (a ČRo) jako je tomu ve většině států EU! Ne každý občan rád a dobrovolně platí za Goebbesovu hlásnou troubu, jak je to občanům v poslední době často podsouváno. Je to stát, který se snaží dlouhodobě vtloukat občanům správné názory souznící a dle požadavků EU. Je to stát, který tedy musí nést břímě financování svého média a mimo jiné mít větší starost o průhledné hospodaření, včetně platů jejich „zaměstnanců“.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Podle vás pro nás nejsou hybridní hrozby nebezpečné?

Myslíte, že žádným hybridním hrozbám ze strany Ruska nečelíme, a že pro nás obecně nejsou nebezpečné? Věříte Putinovi?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

