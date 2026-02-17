Kavij (KSČM): Změna financování České televize je nutností

Podle dnes již bývalé ministryně obrany ODS Jany Černochové, která hřímala (zatím) v posledním vysílání Otázek Václava Moravce „kuchyně byly ve finále tisíckrát levnější než se předpokládalo a výběrové řízení bylo výběrovým řízením, které se soutěžilo v celé evropské unii“.
Jak patrno,veřejnoprávní Česká televize financovaná z koncesionářských poplatků je mimo mnoha jiných nešvarů také skutečnou zárukou pestré diskuse, kde každý může lhát jak baron Prášil a jak je libo.
Je načase změnit financování ČT (a ČRo) jako je tomu ve většině států EU! Ne každý občan rád a dobrovolně platí za Goebbesovu hlásnou troubu, jak je to občanům v poslední době často podsouváno. Je to stát, který se snaží dlouhodobě vtloukat občanům správné názory souznící a dle požadavků EU. Je to stát, který tedy musí nést břímě financování svého média a mimo jiné mít větší starost o průhledné hospodaření, včetně platů jejich „zaměstnanců“.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.