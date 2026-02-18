Zelenskyj začal určovat Evropě, do čeho má investovat

18.02.2026 9:31 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Lidé Donalda Trumpa rozjeli v Ženevě velká diplomatická jednání na dvou frontách. Na ukrajinské a íránské frontě. Přímo ze švýcarské Ženevy, kde jednání probíhají, však zaznívají úvahy, zda tady Donald Trump zvolil tu nejlepší strategii. Íránci otevřeně mluví o „šokující realitě“. Nemlčí ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Mimo jiné apeloval na Evropu, že musí posílit vlastní protivzdušnou obranu.

Zelenskyj začal určovat Evropě, do čeho má investovat
Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezuelu

Američané na jednáních v Ženevě rozjeli vyjednávací ofenzivu na dvou frontách. O situaci v Íránu a o ruské agresi na Ukrajině. Agentura Reuters si položila otázku, zda dva hlavní vyjednavači Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, a realitní podnikatel Steve Witkoff, nejsou až příliš přetěžováni a zda dokážou dojednat něco smysluplného při takovém úsilí vyvinutém k vyřešení svých problémů.

„Zdá se, že Trump se více zaměřuje na kvantitu než na kvalitu, tedy na obtížnou detailní práci diplomacie,“ řekl Brett Bruen, který byl v Obamově administrativě poradcem pro zahraniční politiku a nyní vede strategickou poradenskou společnost Global Situation Room. „Řešit obě otázky současně na stejném místě nedává moc smysl.“

Z íránské strany podle agentury Reuters již zazněly pochybnosti, zda jednání s islámskou republikou myslí Američané vážně, když se současně věnují ještě jinému tématu.

„Připomíná to situaci na lékařské pohotovosti se dvěma kriticky nemocnými pacienty a jediným lékařem, který není schopen věnovat žádnému z případů trvalou péči, což zvyšuje pravděpodobnost neúspěchu,“ poznamenal jeden ze zdrojů obeznámený se situací, který agentuře Reuters poskytl vyjádření jen pod podmínkou zachování vlastní anonymity.

Mohanad Hajj-Ali z Carnegieho blízkovýchodního centra v Bejrútu uvedl, že v íránské krizi je v sázce příliš mnoho na to, aby postupovaly Spojené státy americké diplomaticky právě takto.

„Mít tým Witkoffa a Kushnera pověřený řešením všech světových problémů je, upřímně řečeno, šokující realita,“ řekl.

Podle serveru katarské televize Al-Džazíra však Američané dávají najevo, že vojenský zásah proti Íránu zůstává jednou z možností, která stále leží na stole a může být využita.

Někteří experti mají za to, že tito dva vyjednavači, oba z Trumpova světa developerských projektů v New Yorku, postrádají dostatečné znalosti a zkušenosti, aby se postavili zkušeným vyjednavačům, jako je íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí, anebo jejich ruští oponenti, a že se v tak složitých konfliktech příliš zapletli.

Na žádost o komentář mluvčí Bílého domu Anna Kellyová uvedla, že Trump a jeho tým „udělali více než kdokoli jiný pro to, aby obě strany spojili, zastavili zabíjení a dosáhli mírové dohody“ na Ukrajině. Odsoudila anonymní „kritiky“ prezidentova přístupu, ale na konkrétní otázky agentury Reuters k tomuto článku neodpověděla.

Pokud jde o válku na Ukrajině, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poznamenal, že Rusové Ukrajince ani trochu nešetří ani během mírových jednání v Ženevě a na území napadené země opět zamířily desítky raket a stovky dronů. Téměř 400 dronů. Poukázal na fakt, že Rusové k výrobě raket Iskander a mnoha typů dronů potřebují dovézt komponenty z mnoha koutů světa – z Číny, ale třeba i z Japonska nebo z USA a z Evropy. A tyto dodavatelské řetězce je podle Zelenského třeba přiškrtit.

Znovu zdůraznil, že Ukrajina uvítá jakoukoli pomoc s protivzdušnou obranou.

Mimo jiné apeloval na Evropu, že musí posílit vlastní protivzdušnou obranu.

„Budeme také diskutovat o tom, že Evropa potřebuje vlastní výrobu raket protivzdušné obrany – všech typů, které jsou skutečně potřebné. Některé kroky již byly podniknuty – výroba se rozvíjí a rozšiřuje. Tempo této práce je však stále nedostatečné. A je také třeba zvýšit potenciální objemy výroby. … Jsem si jistý, že Evropa si bude i nadále schopna zajistit potřebné objemy a obrannou sílu. Ale pro všechny by bylo mnohem lepší, kdyby se tohoto výsledku dosáhlo dříve,“ poznamenal Zelenskyj.

Psali jsme:

„Občan proti státu a korporacím? Nezmůže nic. Kontrolujte vládní sliby.“ Zkušená právnička svědčí
Drulák: Žádný mír. Válka skončí na bojišti, Ukrajina se vyčerpá
Na Ukrajině roste hněv proti významné figuře
Dohoda, nebo válka? USA posilují síly u Íránu

 

Zdroje:

https://www.aljazeera.com/news/2026/2/18/irans-araghchi-hails-good-progress-in-nuclear-talks-with-us

https://www.reuters.com/world/europe/us-envoys-juggle-two-crisis-talks-raising-questions-about-prospects-success-2026-02-17/

Článek obsahuje štítky

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

