Zelenskyj začal určovat Evropě, do čeho má investovat

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
„Zdá se, že Trump se více zaměřuje na kvantitu než na kvalitu, tedy na obtížnou detailní práci diplomacie,“ řekl Brett Bruen, který byl v Obamově administrativě poradcem pro zahraniční politiku a nyní vede strategickou poradenskou společnost Global Situation Room. „Řešit obě otázky současně na stejném místě nedává moc smysl.“
Z íránské strany podle agentury Reuters již zazněly pochybnosti, zda jednání s islámskou republikou myslí Američané vážně, když se současně věnují ještě jinému tématu.
„Připomíná to situaci na lékařské pohotovosti se dvěma kriticky nemocnými pacienty a jediným lékařem, který není schopen věnovat žádnému z případů trvalou péči, což zvyšuje pravděpodobnost neúspěchu,“ poznamenal jeden ze zdrojů obeznámený se situací, který agentuře Reuters poskytl vyjádření jen pod podmínkou zachování vlastní anonymity.
Mohanad Hajj-Ali z Carnegieho blízkovýchodního centra v Bejrútu uvedl, že v íránské krizi je v sázce příliš mnoho na to, aby postupovaly Spojené státy americké diplomaticky právě takto.
„Mít tým Witkoffa a Kushnera pověřený řešením všech světových problémů je, upřímně řečeno, šokující realita,“ řekl.
Podle serveru katarské televize Al-Džazíra však Američané dávají najevo, že vojenský zásah proti Íránu zůstává jednou z možností, která stále leží na stole a může být využita.
Někteří experti mají za to, že tito dva vyjednavači, oba z Trumpova světa developerských projektů v New Yorku, postrádají dostatečné znalosti a zkušenosti, aby se postavili zkušeným vyjednavačům, jako je íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí, anebo jejich ruští oponenti, a že se v tak složitých konfliktech příliš zapletli.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Pokud jde o válku na Ukrajině, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poznamenal, že Rusové Ukrajince ani trochu nešetří ani během mírových jednání v Ženevě a na území napadené země opět zamířily desítky raket a stovky dronů. Téměř 400 dronů. Poukázal na fakt, že Rusové k výrobě raket Iskander a mnoha typů dronů potřebují dovézt komponenty z mnoha koutů světa – z Číny, ale třeba i z Japonska nebo z USA a z Evropy. A tyto dodavatelské řetězce je podle Zelenského třeba přiškrtit.
Znovu zdůraznil, že Ukrajina uvítá jakoukoli pomoc s protivzdušnou obranou.
Mimo jiné apeloval na Evropu, že musí posílit vlastní protivzdušnou obranu.
„Budeme také diskutovat o tom, že Evropa potřebuje vlastní výrobu raket protivzdušné obrany – všech typů, které jsou skutečně potřebné. Některé kroky již byly podniknuty – výroba se rozvíjí a rozšiřuje. Tempo této práce je však stále nedostatečné. A je také třeba zvýšit potenciální objemy výroby. … Jsem si jistý, že Evropa si bude i nadále schopna zajistit potřebné objemy a obrannou sílu. Ale pro všechny by bylo mnohem lepší, kdyby se tohoto výsledku dosáhlo dříve,“ poznamenal Zelenskyj.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.