Chabr (TOP 09): Otázku Veleslavínského zámku sleduji a řeším už od roku 2018

Otázku Veleslavínského zámku sleduji a řeším už od roku 2018. Osm let, během nichž se bohužel nepodařilo dotáhnout převod areálu ze státu na hlavní město Prahu. Je to velká škoda nejen pro samotný zámek a přilehlý park, ale především pro obyvatele Prahy 6 a celé Prahy.
Kdyby se z Veleslavína nestalo politické téma a blokující spor mezi tehdejší vládou Andreje Babiše a vedením Prahy, mohl být areál už dávno opravený a otevřený veřejnosti.
Od začátku jsme navrhovali jeho využití pro sociální a komunitní služby.
Případ Veleslavína ale není ojedinělý. Zapadá do širšího problému, který se v Česku řeší dlouhodobě. Stát vlastní řadu prázdných nebo pro svůj výkon nepotřebných budov a pozemků, jejichž převod na obce a města je zbytečně složitý a pomalý. Starostové i Svaz měst a obcí opakovaně upozorňují, že zdlouhavé a nejasné procesy brzdí rozvoj území a prodražují projekty, přestože by samosprávy dokázaly tyto objekty rychle přeměnit na školky, sociální služby nebo bydlení.
O to víc vítám, že se po letech konečně rýsuje řešení a že se posouváme od nejistoty k reálné šanci na převod a rekonstrukci. Velmi oceňuji připravenost městské části Praha 6, která jasně deklarovala, že je schopna a ochotna se o areál postarat a postupně ho revitalizovat pro veřejné využití.
Veleslavínský zámek si zaslouží novou kapitolu. A Praha si zaslouží, aby podobné příběhy už netrvaly osm let.
