Chabr (TOP 09): Otázku Veleslavínského zámku sleduji a řeším už od roku 2018

18.02.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Veleslavínskému zámku.

Chabr (TOP 09): Otázku Veleslavínského zámku sleduji a řeším už od roku 2018
Foto: TOP 09 / Martin Kubica
Popisek: Jan Chabr

Otázku Veleslavínského zámku sleduji a řeším už od roku 2018. Osm let, během nichž se bohužel nepodařilo dotáhnout převod areálu ze státu na hlavní město Prahu. Je to velká škoda nejen pro samotný zámek a přilehlý park, ale především pro obyvatele Prahy 6 a celé Prahy.

Kdyby se z Veleslavína nestalo politické téma a blokující spor mezi tehdejší vládou Andreje Babiše a vedením Prahy, mohl být areál už dávno opravený a otevřený veřejnosti.

Od začátku jsme navrhovali jeho využití pro sociální a komunitní služby.

Případ Veleslavína ale není ojedinělý. Zapadá do širšího problému, který se v Česku řeší dlouhodobě. Stát vlastní řadu prázdných nebo pro svůj výkon nepotřebných budov a pozemků, jejichž převod na obce a města je zbytečně složitý a pomalý. Starostové i Svaz měst a obcí opakovaně upozorňují, že zdlouhavé a nejasné procesy brzdí rozvoj území a prodražují projekty, přestože by samosprávy dokázaly tyto objekty rychle přeměnit na školky, sociální služby nebo bydlení.

O to víc vítám, že se po letech konečně rýsuje řešení a že se posouváme od nejistoty k reálné šanci na převod a rekonstrukci. Velmi oceňuji připravenost městské části Praha 6, která jasně deklarovala, že je schopna a ochotna se o areál postarat a postupně ho revitalizovat pro veřejné využití.

Veleslavínský zámek si zaslouží novou kapitolu. A Praha si zaslouží, aby podobné příběhy už netrvaly osm let.

Mgr. Jan Chabr

  • TOP 09
  • krajský zastupitel
Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Chabr

