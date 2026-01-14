Kaprálová (PRO): Hadí spletenec

Přátelé, neptejte se. Sama si neumím odpovědět na otázku, proč si dobrovolně kazím každou neděli sledováním politických debat. Navolená témata zpravidla nemají pranic společného se skutečným životem běžného českého občana a stále se točí kolem toho, kdo a jak co řekl či neřekl. Víte, já snad už nechci rozebírat obsah jednotlivých sdělení. Protože je to pořád dokola... manipulace, urážky, nálepky, lži, měření dvojím metrem, neprofesionalita aktivistického moderátora…
Hleděla jsem do jízlivé Rakušanovy tváře, tváře gaunera, který má již svět sledovat skrze mříže. Dívala jsem se do (mně donedávna neznámé) tváře poslankyně za Zelené Gabriely Svárovské a jsem znechucena její odpornou fanatickou dikcí, progresivistickými floskulemi a bláboly, které ze sebe chrlila rychlostí kulometu a umocňovala jejich „společenskou závažnost“ nenávistnou mimikou, aby zdůraznila nelítostný odpor vůči všemu konzervativnímu. Musela jsem skousnout tvář Marka Bendy… a to myslím, že by pro jeden den již stačilo…
Cítíte v sobě také takovou otupělost, jakou cítím já? Covidová totalita a zvůle… jako by nebyla, jako by se nic nestalo… Čtyři roky sleduji, jak vládnoucí strany jedou mafiánské a totalitní praktiky… žádná trestní stíhání s bývalými členy vlády, žádné soudní procesy… Alespoň o nich neslyším.
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
Zírala jsem na to, jak si americký „Deep state“„vodí“ v čele státu velmi nemocného, dezorientovaného člověka, jenom aby si mohl směřovat Ameriku tam, kam potřebuje… Vše procházelo. Jenom ztěžka rozdýchávám, jak ten, ve kterém konzervativní svět viděl určitou naději, si bez skrupulí bere to, nač má „chuť“... a dokonce se nezdráhá pronést v rozhovoru pro The New York Times něco v tom smyslu, že nepotřebuje mezinárodní právo jako omezení své moci, když může činit rozhodnutí podle „své vlastní morálky“ a vlastního úsudku. A nic.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Fascinuje mě, jak naše opoziční i vládní scéna hledá důvody, proč ospravedlnit akci ve Venezuele. Smutné. Bude Grónsko? Bude nějakým způsobem i Kanada? A to, přátelé, nezmiňuji Gazu a další… a další… a další… důkazy o tom, že na tomto světě již neplatí vůbec žádná pravidla. Přísný a spravedlivý trest náleží pouze plebejci.
Přátelé, tento svět je již hadím spletencem mocenských a ekonomických zájmů. Zájmy. Zájmy. Zájmy. Dali jsme mu život svojí apatií, srabáctvím a hloupostí. Velmi intenzivně cítím, že k šanci opravdu něco ovlivňovat zpravidla "vystoupají" pouzi ti, kteří jsou do tohoto spletence nějak zamotáni či tam mají strčený alespoň ocásek. Nebo tací, o nichž se předem ví, že jsou amorální, obdaření duchem mdlým a nechají se do něho snadno vplést.
Mluvím jinak před volbami a jinak po volbách? Těší mě, říkejte mi „Člen hadího spletence“… Díky médiím a politickým neziskovým organizacím vytvoříme matrix, ve kterém bude mít plebejec pocit, že je to on, kdo svobodně rozhoduje. My jsme ti, kteří mu jasně nastaví, co je „hodnotové“ a co je „shnilé"… Jsme to my, kdo mu podprahově určí, koho má volit... Jsme to my, kdo řídíme tento svět... My, klubko hadů…
P. S.: Já to nevzdávám...
