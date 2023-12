Kavij (KSČM): Jak krásně projev premiéra zapadal do pohádkového sledu vánočních svátků

reklama

Dle hodnocení nejen Pekarové či Rakušana projev vlídný optimistický, kultivovaný, podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba se jednalo dokonce o „státnický projev evropského formátu“. Nechtěl tím poslanec Jakob říci, že Evropa již dlouho čeká na skutečného politika evropského formátu?

Pan profesor nás opět přesvědčil, že lhaní mu jde lépe než základní počty. Jinak by ve své naději občanům nenalhával, že po odečtení zdražení tepla, vody, energie, služeb, potravin a všeho dalšího od A-Z co vládní okrádací konsolidační balíček obsahuje budou mít ve své peněžence více než letos.

Fiala, podle kterého v dnešní době stojí obyčejný rohlík 2 Kč, jak se nedávno vyjádřil v televizní debatě s A. Babišem je nejen premiérem „žijící“ dlouho dobu mimo realitu, neznajíc skutečné problémy svých občanů, ale především člověk působící proti zájmům ČR. Totální zdevastování ekonomiky včetně nejvyšší inflace ze všech států Evropské unie, stejně jako nejvíce chudnoucí země EU, provedení měnové reformy celoživotně naspořených finančních úspor občanů jsou jen střípky napáchané škody za dva roky. Za dobu (ne)vládnutí se premiér Nutella navíc může „pochlubit“ nejen největším nárůstem sebevražd či bobtnající korupcí ve všech resortech státní správy.

Falešná naděje je stejně strašná, jako beznaděj. O to více s pětidemoliční vládou, která dva roky na své občany jen plivala a zadupávala do země. Útěchy premiéra, kterak příští rok bude pro občany rokem naděje jsou další plané fráze v časech vánočních, kterak na nějaký čas opět (pokolikáté již ???) obalamutit své poddané. Pokud by Fiala měl nějaké zbytky morálky a slušnosti, pak by musel národu spíše sdělit, že příští rok bude ve znamení dalšího roku jistoty pro jeho vládu. Rokem, kdy jednotliví ministři (včetně vládních ochránců) budou moci dále vyprávět pohádky typu, kterak Rakušanův šifrovaný telefon měly děti mezi hračkami. Rokem, ve kterém vládní mafie bude dál beztrestně plnit příkazy USA a Bruselu, všestrannou vládní podporou a mediální propagandou podněcovat k dalšímu krveprolití na Ukrajině.

Vzhledem k absenci uvedených premiérových vlastností tak občané slyšeli projev zoufalce, který si netroufl ani naznačit, že to nejhorší za námi skutečně ještě není.

Že vzhledem k ochranné ruce americké ambasády plynoucí z podřízenosti naší vlády při plnění zaoceánských zájmů čekají naše občany nikoliv předčasné volby, ale další dva roky marasmu a vládnutí Fialových dezolátů.

Převzato z profilu politika.

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

