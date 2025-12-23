Kavij (KSČM): Veš v kožichu, aneb vrána k vráně sedá

24.12.2025 8:14 | Komentář
autor: PV

Vrána k vráně sedá, ono známé přísloví platí i pro hradního agenta Pávka.

Kavij (KSČM): Veš v kožichu, aneb vrána k vráně sedá
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Ten neváhal a  přispěchal se svou podporou na adresu ministra obrany Jaromíra Zůny, který na své tiskovce podpořil další pomoc Ukrajině, pokračování tzv. muniční iniciativy – vyzbrojování velkorážovou municí a sdělil, že nemá problém s nákupem amerických letounů F-35.

Aspeňák Zůna hned na začátku svého nového angažmá dal tímto jasně najevo, že bude onou pověstnou vší v kožichu, který se přidá na vlnu válečných štváčů, na vlnu vytváření další válečné eskalace a hrozby, strašící občany nerativem agresivního Ruska, které si po Ukrajině brousí zuby na území ČR.

Ve svém posledním video vysílání nad dopisy diváků, tedy občanů, se prezident Petr Pavel tetelil sdělením, kterak si nyní začíná užívat nadcházející vánoční pohody. Přeji mu ji a dodávám. Přichází období, kdy by mohl dle přání své chotě připravit  společný výletní seznam do exotických zemí na příští rok a skončit s vytvářením napětí ve společnosti vedoucí k další její polarizaci, včetně dalších snah o zatahování ČR a jejich občanů do zástupné války na Ukrajině. Ukončení konfliktu totiž bude v režii USA a RF, což si agent Pávek nechce možná stále připustit. Naopak ale,  svým novoročním předsevzetím pobývat v následujícím roce více mimo republiku si může získat větší obliby občanů, což se mu bude hodit v případě jeho další prezidentské kandidatury.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kavij (KSČM): Vánoční dárek EU zkorumpované Ukrajině
Kavij (KSČM): Dopis osmi (Jsme sjednoceni)
Kavij (KSČM): Sen Evropanů o nekonečném rozšiřování NATO na východ se začíná rozplývat
Kavij (KSČM): Budoucí premiér Andrej Babiš vyvolal u opozičních poslanců zděšení

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

Trafiky

V čem je rozdíl jestli tato vláda zřídí ministerstvo pro sport a tím, když vy jste zřizovali hned několik nových ministerstev? Nebo uznáte, že taky nešlo o nic jiného než o politickou trafiku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kavij (KSČM): Veš v kožichu, aneb vrána k vráně sedá

8:14 Kavij (KSČM): Veš v kožichu, aneb vrána k vráně sedá

Vrána k vráně sedá, ono známé přísloví platí i pro hradního agenta Pávka.