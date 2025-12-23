Ten neváhal a přispěchal se svou podporou na adresu ministra obrany Jaromíra Zůny, který na své tiskovce podpořil další pomoc Ukrajině, pokračování tzv. muniční iniciativy – vyzbrojování velkorážovou municí a sdělil, že nemá problém s nákupem amerických letounů F-35.
Aspeňák Zůna hned na začátku svého nového angažmá dal tímto jasně najevo, že bude onou pověstnou vší v kožichu, který se přidá na vlnu válečných štváčů, na vlnu vytváření další válečné eskalace a hrozby, strašící občany nerativem agresivního Ruska, které si po Ukrajině brousí zuby na území ČR.
Ve svém posledním video vysílání nad dopisy diváků, tedy občanů, se prezident Petr Pavel tetelil sdělením, kterak si nyní začíná užívat nadcházející vánoční pohody. Přeji mu ji a dodávám. Přichází období, kdy by mohl dle přání své chotě připravit společný výletní seznam do exotických zemí na příští rok a skončit s vytvářením napětí ve společnosti vedoucí k další její polarizaci, včetně dalších snah o zatahování ČR a jejich občanů do zástupné války na Ukrajině. Ukončení konfliktu totiž bude v režii USA a RF, což si agent Pávek nechce možná stále připustit. Naopak ale, svým novoročním předsevzetím pobývat v následujícím roce více mimo republiku si může získat větší obliby občanů, což se mu bude hodit v případě jeho další prezidentské kandidatury.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
