Bartošek (KDU-ČSL): Čekají nás masivní politické čistky

Čekají nás masivní politické čistky.
Pamatujete, jak chtěl Okamura odvolat nepohodlného policejního prezidenta? Tak teď se Rajchl v debatě se mnou uřekl, že už plánuje vyhození Václava Moravce z ČT. Pak mu došlo, že to asi neměl takhle natvrdo přiznat, a začal mi klasicky skákat do řeči. Nová vláda se zbaví všech odborníků a zpolitizuje státní správu. Místo nich přijdou poslušní, ale neschopní političtí trafikanti. Už to začalo a po zrušení služebního zákona se proces rozjede naplno.
Je na nás všech, politicích i občanské společnosti, abychom ukázali, že to takhle není v pořádku.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.