Bartošek (KDU-ČSL): Čekají nás masivní politické čistky

08.02.2026 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změnám ve služebním zákonu.

Bartošek (KDU-ČSL): Čekají nás masivní politické čistky
Foto: ČT24
Popisek: Jan Bartošek

Čekají nás masivní politické čistky.

Pamatujete, jak chtěl Okamura odvolat nepohodlného policejního prezidenta? Tak teď se Rajchl v debatě se mnou uřekl, že už plánuje vyhození Václava Moravce z ČT. Pak mu došlo, že to asi neměl takhle natvrdo přiznat, a začal mi klasicky skákat do řeči. Nová vláda se zbaví všech odborníků a zpolitizuje státní správu. Místo nich přijdou poslušní, ale neschopní političtí trafikanti. Už to začalo a po zrušení služebního zákona se proces rozjede naplno.

Je na nás všech, politicích i občanské společnosti, abychom ukázali, že to takhle není v pořádku.

Ing. Jan Bartošek

  • KDU-ČSL
  • poslanec
