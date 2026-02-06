Urbanová (STAN): Mluvme o lidech, ne o sobě nebo těch druhých

08.02.2026 12:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci politika.

Urbanová (STAN): Mluvme o lidech, ne o sobě nebo těch druhých
Foto: Starostove-nezavisli.cz
Popisek: Barbora Urbanová

2 500 000 voličů na podzim nešlo volit. Půjdou, když budeme 4 roky předvádět zákopovou válku? Raději bych i je pro příště oslovila konkrétními věcmi a politikou. Programem, který budeme umět realizovat byť hodnotové vymezení je jasné. Mluvme o lidech, ne o sobě nebo těch druhých.

V nadávání druhým nejlepší nikdy nebudu. Ale v reprezentaci zájmů lidí naší země, v tom bych nejlepší být chtěla. Díky za tu možnost a hlavně, díky, že jste v tom se mnou.

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • poslankyně
