Urbanová (STAN): Mluvme o lidech, ne o sobě nebo těch druhých

2 500 000 voličů na podzim nešlo volit. Půjdou, když budeme 4 roky předvádět zákopovou válku? Raději bych i je pro příště oslovila konkrétními věcmi a politikou. Programem, který budeme umět realizovat byť hodnotové vymezení je jasné. Mluvme o lidech, ne o sobě nebo těch druhých.
V nadávání druhým nejlepší nikdy nebudu. Ale v reprezentaci zájmů lidí naší země, v tom bych nejlepší být chtěla. Díky za tu možnost a hlavně, díky, že jste v tom se mnou.
