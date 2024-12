Klán (KSČM): Daně a Danuši aneb Příběh o brilantní kariéře a hřejivém přijetí mezi (ne)přátele

Ano, "diplomky v akci" a rychlokvašené doktoráty prý umí zvládnout jen skutečný odborník na systémové řízení. Tedy neúspěšná kandidátka na prezidentku a europoslankyně za dozimetrické hnutí STAN.

A co je na tom, že česká veřejnost s povzdechem sledovala kauzy kolem univerzity? Vždyť "chyby se dějí", jak říkala sama paní profesorka, dnes členka s korupcí spojeného hnutí STAN. Když se provalilo, že tituly putovaly kamsi do Thajska rychleji než balíček na Zásilkovnu, Danuše z toho vyšla s neotřesitelnou noblesou. "Nešlo o systémovou chybu," hájila se. A kdo jsme my, abychom ji soudili? Ona je přeci STANuše!

Její vstup do politického hnutí STAN byl stejně působivý jako její akademická dráha. Hnutí proslavené aférou Dozimetr, kde kufříky s penězi kolovaly rychleji než pozvánky na svatbu, ji přijalo s otevřenou náručí. Není divu. Danuše je přece zosobněním nového začátku – svěží vítr do zatuchlých zákoutí české politiky. Žena mladá, krásná, a chytrá, jak sama tvrdí. Jaký symbol čistoty by mohl lépe reprezentovat reformu, než bývalá rektorka spojená s univerzitou, kde se diplomky občas psaly na půl plynu?

Nerudová se ale nenechala zviklat. Na otázky o korupci ve STAN odpovídala vyhýbavě. "Já jsem tu pro občany," prohlásila s vážností, kterou by jí mohl závidět i nejlepší herec Národního divadla. O tom, jak její nový tým řeší drobné nepříjemnosti typu nezákonného obohacování v jejím mateřském hnutí STAN, raději takticky mlčela. Proč by taky zbytečně kalila vodu? To by Vítek-kvítek asi nebyl úplně nadšený.

A tak jde Danuše dál, zářící jako hvězda na obzoru, připravena vést národ do lepších zítřků v Evropské unii. Vždyť kdo jiný by nás měl vést než žena, která dokázala obohatit českou akademickou půdu o takové "inovace" a vzbudit důvěru v politiku tím, že se spojila s těmi nejlepšími? Když se k tomu přidá její nepřekonatelný šarm a schopnost přehlížet drobné nedostatky ve svém okolí, nemůžeme se dočkat, co dalšího si pro nás připraví. Ostatně její vyjadřování s vulgaritami a chování, které předčí i sprostého dlaždiče, je toho jasným důkazem.

Mgr. Jan Klán KSČM



