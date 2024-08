Klán (KSČM): Digitální nesvoboda

Nicméně elektronický občanský průkaz v chytrém mobilu skýtá více nebezpečí, než užitku. Ostatně jak se dalo od začátku očekávat. Každá aplikace v chytrém telefonu totiž shromažďuje spoustu dat, a pak je odesílá tvůrci.

Jestliže si už dnes můžete, na klasický občanský průkaz, vyzvednou léky v lékárně, proč měnit zaběhlý systém? Osobně jsem celkem spokojený. Pokud by totiž došlo k vyšší fázi a donucení státem k nahrání e-občanky do mobilu, tak vznikne trvalý dohled. Bez mobilu ani ránu. To už si rovnou můžete nechat vložit čip pod kůži. Vyjde to nastejno.

Tím to ale zdaleka nekončí. Jestliže žijeme ve sledovací společnosti, budete i vy s chytrým telefonem a vaši e-občankou monitorováni. Skvělá internetová síť typu 5G to snadno umožňuje. Jaké to paradoxy Pirátské strany! Nejprve kritizují Čínu za to, že až moc využívá digitálního dohledu, a poté chtějí u nás zavést ještě horší věci. Tentokrát naše data asi nepotřebuje náš stát, ale Velký bratr kdesi za velkou louží. Byznys je byznys. Ostatně věk sledovacího kapitalismu jede na plné obrátky a Piráti jsou k tomu použiti jako trojský kůň.

Mgr. Jan Klán KSČM



Můžeme tvrdit, že pokud všichni budeme mít e-občanku v chytrém mobilu, tak se ocitneme v digitálním koncentračním táboře. Všichni totiž budeme sledováni, data budou shromažďována v datovém uložišti (cloudu). Co když se do něj někdo nabourá? Nebo když bude správce uložiště soukromá firma, která s našimi daty bude obchodovat? Jaké máme záruky? Jen Pirátskou stranu.

Osobně jsem pro digitalizaci státní správy. Ale ne populistickými kroky, nýbrž systémovými. Je lepší vylepšit současné digitální možnosti – současnou podobu občanského průkazu ve spojení se základními registry. Navíc se musí výrazně zlepšit obraz datových schránek, které jsou systémově stejné jako před dvaceti lety. Tohle bohatě stačí. Nebo snad chce někdo žít skvělý život v digitální nesvobodě?

Podobně to dopadlo s elektronizací stavebního řízení. Aktualizace pro aktualizaci, nic nefunguje a digitalizace podle hlavního Piráta I. Bartoše jede podle plánu. Jaký je ale plán? Kompletně nás dostat pod dohled. Dříve nás museli všude špehovat, aby získali data. Dnes je ochotně nebo neochotně sami dáváme všanc. Aplikace e-občanka je toho důkazem. Odesílá data o uživateli kamsi do zahraničí. Ostatně část software byla vyvinuta kdesi neznámo kde. Skvělá ukázka práce hlavního digitalizátora. A co se teprve stane, až vypnou proud a spadnou všechny mašiny?

Dle Pirátů budeme sice mít skvělou sledovací aplikaci e-občanka v mobilu, ale pas budeme mít papírový. Z jakého důvodu? Na občanský průkaz dnes mohu cestovat téměř po celé Evropě. Nebo se snad chystá změna? Vypadá to tak. Částečně návrat do doby dávno minulé a také dávno budoucí. Heslo Pirátů bude nově: Daten machen Frei (Údaje zdarma), ale uzavřené v jednom velkém digitálním koncentračním táboře.