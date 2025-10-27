Klempíř (Motoristé): Nemám za sebou žádné zlodějiny a podvody

Víte, za 62 let udělá chlap spoustu chyb a průšvihů, ale nad těmi pak nepláče v novinách, líže si rány sám v soukromí a doufá, že mu po čtyřiceti letech odpustili. Do politiky však jdu s dobrou motivací, vysokou energií a naplno s Motoristé sobě.
Mám za sebou to, že jsem, podle historika Petra Blažka, snad jako jeden z mála v dějinách obávané zločinné Státní bezpečnosti, dotlačil tuto organizaci k ukončení spolupráce se mnou.
Co za sebou nemám jsou zlodějiny a podvody: žádný dozimetr, žádná kampelička, žádný bitcoin, žádné neoprávněné výplaty. Nic takového u mě nenajdete.
autor: PV