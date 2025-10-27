Klempíř (Motoristé): Nemám za sebou žádné zlodějiny a podvody

27.10.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k článku Seznam Zpráv o minulosti Oty Klempíře stran jeho spolupráce s StB s titulkem "Estébácký svazek budoucího ministra. Na začátek mu dali třikrát 500 za zprávu".

Klempíř (Motoristé): Nemám za sebou žádné zlodějiny a podvody
Foto: reprofoto: video
Popisek: Oto Klempíř

Víte, za 62 let udělá chlap spoustu chyb a průšvihů, ale nad těmi pak nepláče v novinách, líže si rány sám v soukromí a doufá, že mu po čtyřiceti letech odpustili. Do politiky však jdu s dobrou motivací, vysokou energií a naplno s Motoristé sobě.

Mám za sebou to, že jsem, podle historika Petra Blažka, snad jako jeden z mála v dějinách obávané zločinné Státní bezpečnosti, dotlačil tuto organizaci k ukončení spolupráce se mnou.

Co za sebou nemám jsou zlodějiny a podvody: žádný dozimetr, žádná kampelička, žádný bitcoin, žádné neoprávněné výplaty. Nic takového u mě nenajdete.

Oto​ Klempíř

