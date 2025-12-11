Zahradil: Havlovi se ten dalajláma dal aspoň věřit, téhle partě ne

Možná tomu v Senátu říkají “havlovská zahraniční politika”. Havlovské to nejspíš je, zahraniční politika ani náhodou.
Nicméně ok, pokud to byl soukromý PR výlet poslanců a senátorů za jejich vlastní prostředky běžnou leteckou linkou, ať si jezdí, kam chtějí.
Ale pokud to byla schválená služební cesta oficiální delegace vládním speciálem za veřejné peníze, pak je na místě se ptát na její zdůvodnění, náklady a přínos pro ČR.
Václavu Havlovi se ten dalajláma dal aspoň věřit. U téhle party vidím jen “virtue signalling” s adolescentním úšklebkem v pozadí “haha, to jsme to těm Číňanům zas nandali, tleskejte”.
Ing. Jan Zahradil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV