Farský (STAN): Babiš zajel mocným říct, ať se na něj nezlobí

11.12.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě Andreje Babiše do Bruselu.

Farský (STAN): Babiš zajel mocným říct, ať se na něj nezlobí
Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Než vydal Andrej Babiš programové prohlášení vlády, kde zapomněl na naše závazky k NATO, sešel se s šéfem NATO.

Než na pondělní vládě Andrej Babiš odmítne plnit evropské předpisy, sejde se s nejvyššími představiteli EU.

Skoro to vypadá, jako by vždycky mocným zajel dopředu říct, ať se na něj za ty kroky nezlobí, že to dělá jen pro splnění požadavků koaličních partnerů, respektive očekávání svých voličů.

Tak třeba to tak bude. Kéž by.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nástup větrných baronů, nebo renesance solárních? Hynek Beran varuje
Louny aktivně podporují armádu a policii
Ivo Strejček: Antické drama? Ne, jenom hospodská šmíra
Jiří Halík: Mladí a neklidní aneb Jak snadno jsou manipulovatelní studenti

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Farský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude Andrej Babiš hrát dvojí hru, jednu falešnou pro domácí publikum, jednu skutečnou pro Brusel?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

EU

Tvrdíte, že je Vaší povinností EU zlepšovat. Proč se to tedy neděje? Já mám spíš dojem, že se EU zhoršuje a začínám mít pocit, že vedle šílené zelené politiky jí jde hlavně o tom, jak šmírovat nás lidi a mít lidi pod kontrolou než aby dělala něco dobrého pro lidi.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Primátor Zarzycký: Na investice dáme 5,2 miliardy korun

19:03 Primátor Zarzycký: Na investice dáme 5,2 miliardy korun

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozpočtu Plzně na rok 2026.