Farský (STAN): Babiš zajel mocným říct, ať se na něj nezlobí

Než vydal Andrej Babiš programové prohlášení vlády, kde zapomněl na naše závazky k NATO, sešel se s šéfem NATO.
Než na pondělní vládě Andrej Babiš odmítne plnit evropské předpisy, sejde se s nejvyššími představiteli EU.
Skoro to vypadá, jako by vždycky mocným zajel dopředu říct, ať se na něj za ty kroky nezlobí, že to dělá jen pro splnění požadavků koaličních partnerů, respektive očekávání svých voličů.
Tak třeba to tak bude. Kéž by.
autor: PV