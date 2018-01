Klíma (TOP 09): Debaty o lepším školství tak bohužel zase končí jen u peněz

Je dobře, že problematika platů učitelů vládu zajímá. Sice mohli podpořit náš návrh na jejich zvýšení, který jsme předkládali v rámci letošního rozpočtu, ale aspoň je to pořád téma.

Mrzí nás ale, že se mluví už jen o penězích a zmizelo to podstatné - debata to tom, jak má náš vzdělávací systém vypadat, aby skutečně pomáhal naším dětem a studentům.

Pavel Klíma, ředitel školy a člen vedení TOPky to komentoval: „Ve všech předvolebních debatách o školství se hovořilo o navýšení platů ve školství jako o nutném prvním kroku. Jenže to samo o sobě problémy českého školství nevyléčí. Debaty o lepším školství tak bohužel zase končí jen u peněz a o tolik potřebné změně vzdělávacího systému neslyšíme nic. TOP 09 bude usilovat o to, aby systém motivoval kantory a pomohl žákům i studentům lépe reagovat na současné a budoucí trendy. Nechceme, aby se absolventi českých škol stali časem nekonkurenceschopní.“

autor: PV