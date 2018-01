Klíma (TOP 09): Jsme blízko, ale vyhráno ještě není

Drahoš, Fischer, Horáček, Hilšer – klobouk dolů! Tolik kvalitních kandidátů a každý získal nemalou podporu českého voliče. Navíc demokratičtí kandidáti, kteří nepostoupili, vyjádřili svou podporu Jiřímu Drahošovi. 2. kolo je proto nadějí pro český národ. Prosím, jsme blízko!

Miloš Zeman ve svém projevu sám sebe označil za vítěze voleb a výsledky svých protikandidátů bagatelizoval. Má totiž strach! A oprávněný. Těch 38% hlasů po pětileté permanentní kampani není pochvala, pane Zemane. Jako jediný bolševicko-populistický kandidát (když nepočítám marginálního kandidáta Hanniga) jste pobral „protestní“ hlasy, kdežto za vašimi protikandidáty se zformovala demokratická opozice. To nebyla vzdorovolba nespokojených lidí, jakkoliv by vaše chování po ní volalo. To občané vzkázali, jak by mohl vypadat český prezident!

A pokud se naše hlasy spojí, dává to nejen naději pro 2. kolo, ale i pro dalších pět let pro celou naši zemi.

PAVEL KLÍMA

ČLEN PŘEDSEDNICTVA TOP 09

ZASTUPITEL JIHOČESKÉHO KRAJE

autor: PV