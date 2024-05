Kobza (SPD): Prezident chcimírem? Podle mne ani náhodou

reklama

Prezident chcimírem? Podle mne ani náhodou!

Osobně vyhodnocuji prohlášení prezidenta Pavla o hledání příměří na Ukrajině nikoliv jako snahu o mír ale jako hru o čas, aby se na nějakou dobu zastavil příměřím ruský postup a získal se tak čas na doručení vojenských zásob zbraní a munice z USA a především dělostřelecké munice, kterou pro Ukrajinu shání po světě právě prezident. Protože pouze potom by mohlo to nesmyslné krveprolití pokračovat neztenčenou mírou. Takže to opravdu nevidím jako nějaké náhlé prozření prezidenta ale jako jeho (možná) chladný až cynický kalkul. Je to voják, plní rozkazy a proto to vyhodnocuji tímto způsobem.

Mgr. Jiří Kobza SPD



