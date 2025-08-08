Kohout (SPD): Emisní povolenky pro domácnosti? Cesta do energetického pekla

09.08.2025 6:14 | Komentář

Evropská unie si zjevně klade za cíl zničit nejen tradiční průmysl, ale i každodenní život obyčejných lidí. Po vlnách nesmyslné „zelené“ agendy přichází další absurdní nápad – emisní povolenky pro domácnosti. To není dystopie. To je plán, který už do

Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

Zatímco energetické korporace a spekulanti s povolenkami vydělávají miliardy, obyčejní občané mají platit za to, že topí, vaří nebo jedou autem do práce. Právě emisní povolenky jsou jedním z hlavních důvodů, proč ceny elektřiny, plynu i paliv vyletěly do astronomických výšin.

Když se ke všemu připočítá inflace, nekontrolované zadlužování státu a neschopnost vlády ochránit vlastní občany, dostáváme toxický mix, který drtí české domácnosti a firmy.

Zdražování energií už dávno není jen důsledkem války na Ukrajině. Je to přímý důsledek zelené ideologie, která nemá oporu v realitě, ale je vnucována z Bruselu. A co dělá naše vláda? Mlčí, nebo rovnou kývá.

A teď chtějí, abyste si koupili emisní povolenku, když si zatopíte v kamnech. Nejenže je to výsměch selskému rozumu, ale především to ohrožuje suverenitu domácností a likviduje zbytky ekonomické stability obyvatelstva.

CO BUDE DÁL?

Budou se lidé stydět, že mají auto? Budeme platit daň za to, že si uvaříme oběd? Bude EU rozhodovat o tom, čím smíte topit ve svém domě, který jste si celý život spláceli?

Tohle není politika – tohle je ideologická válka proti normálnímu životu. A já říkám jasně: DOST!

CO CHCI PROSAZOVAT?

  • Okamžité zrušení emisních povolenek pro domácnosti a malé podniky
  • Odmítnutí klimatického šílenství Green Dealu v české legislativě
  • Zastropování cen energií a podpora soběstačnosti – jádro, uhlí, plyn
  • Obnovení strategických zásob a zajištění levné energie pro občany, ne pro burzy

Ing. Bc. Jaroslav Kohout
Zastupitel města Klášterce nad Ohří
Člen SPD a kandidát do Poslanecké sněmovny PČR v Ústeckém kraji na 7. místě

Děkuji za váš preferenční hlas – kroužek u mého jména je jasný vzkaz Bruselu i pražské vládě: CHCEME NORMÁLNÍ ŽIVOT!

Ing. Bc. Jaroslav Kohout

  • SPD
  • zastupitel města
