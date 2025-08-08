Kohout (SPD): Emisní povolenky pro domácnosti? Cesta do energetického pekla

Zatímco energetické korporace a spekulanti s povolenkami vydělávají miliardy, obyčejní občané mají platit za to, že topí, vaří nebo jedou autem do práce. Právě emisní povolenky jsou jedním z hlavních důvodů, proč ceny elektřiny, plynu i paliv vyletěly do astronomických výšin.
Když se ke všemu připočítá inflace, nekontrolované zadlužování státu a neschopnost vlády ochránit vlastní občany, dostáváme toxický mix, který drtí české domácnosti a firmy.
Zdražování energií už dávno není jen důsledkem války na Ukrajině. Je to přímý důsledek zelené ideologie, která nemá oporu v realitě, ale je vnucována z Bruselu. A co dělá naše vláda? Mlčí, nebo rovnou kývá.
A teď chtějí, abyste si koupili emisní povolenku, když si zatopíte v kamnech. Nejenže je to výsměch selskému rozumu, ale především to ohrožuje suverenitu domácností a likviduje zbytky ekonomické stability obyvatelstva.
CO BUDE DÁL?
Budou se lidé stydět, že mají auto? Budeme platit daň za to, že si uvaříme oběd? Bude EU rozhodovat o tom, čím smíte topit ve svém domě, který jste si celý život spláceli?
Tohle není politika – tohle je ideologická válka proti normálnímu životu. A já říkám jasně: DOST!
CO CHCI PROSAZOVAT?
- Okamžité zrušení emisních povolenek pro domácnosti a malé podniky
- Odmítnutí klimatického šílenství Green Dealu v české legislativě
- Zastropování cen energií a podpora soběstačnosti – jádro, uhlí, plyn
- Obnovení strategických zásob a zajištění levné energie pro občany, ne pro burzy
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
Zastupitel města Klášterce nad Ohří
Člen SPD a kandidát do Poslanecké sněmovny PČR v Ústeckém kraji na 7. místě
Děkuji za váš preferenční hlas – kroužek u mého jména je jasný vzkaz Bruselu i pražské vládě: CHCEME NORMÁLNÍ ŽIVOT!
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
Článek byl převzat z Profilu Ing. Bc. Jaroslav Kohout
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV