Kohout (SPD): Konec neprůhledným zakázkám

Tyto prostředky musí být využívány maximálně efektivně, průhledně a vždy v zájmu obrany naší země, nikoli pro obohacení úzké skupiny vyvolených. Bohužel, opakovaně se ukazuje, že mnohé armádní zakázky provází podezření z předražování, netransparentních výběrových řízení či přímých nákupů bez soutěže.
Jako kandidát hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) jednoznačně podporuji nezávislý a důkladný audit hospodaření Ministerstva obrany. Musíme zjistit, kam peníze skutečně tečou, kdo z nich profituje a zda jsou smlouvy uzavírány v souladu se zákonem. Obrana státu je příliš vážná věc na to, aby se stala zlatým dolem pro politické „kamarádíčky“ a lobbisty.
Naše armáda potřebuje moderní techniku, kvalitní výcvik a podporu vojáků, nikoli tunely a předražené nákupy. SPD vždy bude stát na straně občanů a českých vojáků, nikoli na straně zkorumpovaných struktur.
Pokud chcete, aby se s penězi daňových poplatníků nakládalo zodpovědně a aby armáda sloužila skutečně obraně České republiky, podpořte mě svým hlasem a kroužkem u mého jména.
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
kandidát SPD v Ústeckém kraji – 7. místo
zastupitel města Klášterce nad Ohří, předseda Místního klubu SPD Klášterec nad Ohří, místopředseda Oblastního klubu Chomutov
Článek byl převzat z Profilu Ing. Bc. Jaroslav Kohout
