Kolář (TOP 09): Chat Control? Ne, ale internet je pro děti nebezpečné prostředí

01.09.2025 10:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control, kde chce dánské předsednictví Radě EU zavést kontrolu veškeré komunikace na internetu.

Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

CHAT CONTROL

Mám čtyři děti a denně od vás dostávám stovky mailů. Co to má společného? Chat control.

Nejdřív řeknu to hlavní: šmírování soukromých konverzací je nesmysl a nikdy nic takového nepodpořím.

Pořád je ale důležité vědět i to, že internet je pro děti nebezpečné prostředí a že bychom (jako politici i jako rodiče) neměli tyhle věci přehlížet.

Ano, je potřeba bojovat proti sexuálním predátorům, které na děti v divokém prostředí internetu líčí pasti, ne, nesmí to být skrze kontrolu chatů.

Nakonec doporučuju v takhle třaskavých tématech vycházet z důvěryhodných zdrojů, výkřiky na internetu si ověřovat a nenechat se utáhnout na vařenou nudli. Jakékoli kontroverzní téma si okamžitě přivlastňují populisti, kterým je úplně jedno, kde je pravda, hlavně že vás naštvou. Nezapomeňte, že téma chat control teď padá do vrcholu volební kampaně.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
autor: PV

