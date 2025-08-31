Kolář (TOP 09): Chat Control? Ne, ale internet je pro děti nebezpečné prostředí

CHAT CONTROL
Mám čtyři děti a denně od vás dostávám stovky mailů. Co to má společného? Chat control.
Nejdřív řeknu to hlavní: šmírování soukromých konverzací je nesmysl a nikdy nic takového nepodpořím.
Pořád je ale důležité vědět i to, že internet je pro děti nebezpečné prostředí a že bychom (jako politici i jako rodiče) neměli tyhle věci přehlížet.
Ano, je potřeba bojovat proti sexuálním predátorům, které na děti v divokém prostředí internetu líčí pasti, ne, nesmí to být skrze kontrolu chatů.
Nakonec doporučuju v takhle třaskavých tématech vycházet z důvěryhodných zdrojů, výkřiky na internetu si ověřovat a nenechat se utáhnout na vařenou nudli. Jakékoli kontroverzní téma si okamžitě přivlastňují populisti, kterým je úplně jedno, kde je pravda, hlavně že vás naštvou. Nezapomeňte, že téma chat control teď padá do vrcholu volební kampaně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV