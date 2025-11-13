Kolář (TOP 09): Není právo veta přežitek?

13.11.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obraně EU.

Kolář (TOP 09): Není právo veta přežitek?
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Včera jsme měli v Bruselu sezení s novináři a první dotaz padnul na dronovou zeď. Byla to dlouhá debata, bude to dlouhý příspěvek.

Zaprvé: díkybohu, že se bavíme i o konkrétních věcech, které v Evropě můžeme dělat. Zadruhé: ta dronová zeď je vlastně až na konci celé řady věci, které musíme vyřešit ještě předtím, abychom naši bezpečnost mohli zvýšit.

Pokud chceme být skutečně odolní, obranyschopní a v bezpečí, nestačí drony – protože na ně v tomhle nastavení ani nemusí dojít. Ve chvíli, kdy chceme budovat něco tak zásadního podél čáry na východě, která má několik tisíc kilometrů, nemůžeme nechat státy ze západu, aby do toho házely vidle. Čili: Pokud chceme být odolní, musíme se přestat bát debaty o právu veta a musíme se začít naprosto vážně bavit o tom, jestli to náhodou není něco přežitého, něco, co nás brzdí, a něco, co způsobuje evropskou rozplizlost tak velkou, že nás ostatní ani neberou vážně. Podle mě to problém je, a jednomyslnosti se zavit musíme.

No a potom by bylo super, kdybychom bezpečnost nevnímali jako synonymum vojenské obrany. Zbraně jsou jedna věc, ale bezpečnost znamená třeba i to, že nebudeme baštit ruskou propagandu i s navijákem, že se popasujeme s migrací a hlavně: že si konečně všechny státy připustí, že tady nějaký bezpečnostní problém je.

Připomínám, že na našem kontinentě jsou pořád neutrální státy, které dlouho žily v iluzi, že se jich to nijak netýká. Irsko se svou neutralitou hřálo fakt dlouho, teprve teď si začalo uvědomovat, že nežijou v jiném světě, že v moři kolem mají položené kabely, kterými teče internet, na kterém je docela závislé.

Takže: dokud tu státy, které problém nezajímá, budou moci blokovat rozhodnutí, a dokud tu budou státy, které si problém ani nepřipouští, je dronová zeď sice skvělý nápad, ale tu bezpečnost nám nezajistí.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Oganesjan má problém. Došlápla si na něj velká banka
Kubisková (Výzva): Smutné a nedůstojné loučení vlády Petra Fialy
Kavij (KSČM): Zaznamenali jste nějakou zmínku ve veřejnoprávní televizi?
Bohdan Babinec: Mohou majitelé soukromých zdravotnických zařízení porušovat zákony zdravotnictví?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je právo veta přežitek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Veronika Vrecionová byl položen dotaz

Co přesně je to předkupní právo?

Vy tvrdíte, že zavedení předkupního práva znamená jediné, koncentraci půdy a tím pádem i moci do rukou Andreje Babiše. Já se přiznám, že tomu vůbec nerozumím. V čem je ten problém? Jak se takové předkupní právo získá a kdo ho může získat? Ne že by mě zemědělství nějak zajímalo, ale z toho, že to něk...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kompletní průvodce erotogenními zónamiKompletní průvodce erotogenními zónami Projevy těla při nedostatku potřebných bílkovinProjevy těla při nedostatku potřebných bílkovin

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Právo veta je nástroj, který odděluje demokracii od totality nevolených byrokratů, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseNávštěvník99 , 13.11.2025 20:15:04
Demokratický mandát mají pouze vlády suverénních států. EK jsou úřednici, kteří mají mít pouhou administrativní funkci. V opačném případě by tu vznikl tuhý totalitní systém, který není nikým kontrolován, zkorumpovaný, rozkrádající EU, rozhodující, kdo bude na kterém území žít, kdo je dostatečně poslušný, aby si zasloužil přízeň diktátory Leyen a který stát má být zničen. Neprůhledný totalitní systém. I ta Čína dbá na prosperitu vlastní země. Nevolení byrokraté EU ničí, nemají zodpovědnost.

|  7 |  0

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Ústavně-právní výbor bude řešit zakotvení koruny a hotovosti v Ústavě

21:02 Vondráček (Svobodní): Ústavně-právní výbor bude řešit zakotvení koruny a hotovosti v Ústavě

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zakotvení koruny do Ústevy.