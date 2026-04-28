Komínek (KSČM): Výročí velké mostecké stávky

28.04.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí velké mostecké stávky roku 1932.

Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Dnes jsme si opět připomněli výročí velké mostecké stávky, která se odehrála i u nás na Chomutovsku, a přišli jsme položit květiny na místo, kde se psala tato významná kapitola našich dějin.

Šlo o událost z roku 1932, kdy během hospodářské krize tisíce horníků protestovaly proti nezaměstnanosti, snižování mezd a těžkým životním podmínkám. Byla to silná ukázka toho, jak se lidé dokázali semknout a postavit za svá práva.

O to důležitější je, že na tuto událost nezapomínáme a každoročně si ji připomínáme právě tady, na místě, kde se skutečně odehrála.

Je důležité, abychom na tyto okamžiky nezapomínali.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
KSČM , Komínek

