Komrsková (Piráti): Nejen v parném létě lidé získají další místa k odpočinku

reklama

„Rybníky jsou důležitým krajinotvorným prvkem, jejich revitalizace a obnova je důležitá pro plnění klimatického plánu a ochlazování místního klima. Zde správně navazujeme na to, co již bylo započato. My jsme ale voličům slíbili také to, že vodu pražské přírody vrátíme zpět lidem. Konkrétně u rybníka Bubec vznikne navíc místo pro posezení a grilování. U Proseckého rybníka se počítá s nátokem do rybníka v podobě studánky a vyčištěním a úpravou jejího okolí. Na Letné vzniknou dvě fontány a další vodní prvky pro ochlazení okolí. Nejen v parném létě tak lidé získají další místa k odpočinku,” přibližuje chystané změny předkladatelka návrhu a náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 13149 lidí

Rybník Bubec v Praze – Řeporyjích se dočká zcela nového vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu, dále opravy nábřežních zdí, které budou nově obloženy kamenem, a také zřízení přístupu k vodě a sjezdu do rybníka. Opraví se a zabezpečí v neposlední řadě i podemleté břehy. Kromě vybudování griloviště je součástí revitalizace také úprava Ořešského potoka, který rybník napájí.

V rámci revitalizace Proseckého rybníka v Praze 9 se zprovozni´ jeho odtok tak, aby se celý rybník dal bez problémů vypustit. Kromě zcela nového vypouštěcího zařízení se opraví také nábřežní zdi a v horní části se obloží kamenem. V severní části bude pak vybudován pozvolný přístup k vodní hladině, který usnadní pohyb vodnímu ptactvu i obojživelníkům z rybníka na břeh.

Investiční projekt v Praze 7 navazuje na nedávnou výstavbu závlahové nádrže na Letné. V rámci současného záměru bude zřízena přípojka elektrické energie do čerpací stanice, vybuduje se dešťová kanalizace pro svod vody od Metronomu do rybníka a budou zahájeny přípravné práce na dvou fontánách a vodním prvku na západním rameni bývalého Stalinova pomníku.

V případě rybníku Bubec se počítá s investicí necelých 10 milionů korun, revitalizace Proseckého rybníka je vyčíslena na necelé 3 miliony korun a projekt na Letné bude stát 15 milionů korun. „Revitalizace provede příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy, financovány budou z kapitálových výdajů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,” doplňuje náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Ing. Jana Komrsková Piráti



nám. primátora HMP Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Komrsková (Piráti): Pozornost si zaslouží všechny projekty, nápady a inovace Komrsková (Piráti): Máme v Zoo Praha od soboty novou voliéru Komrsková (Piráti): Zálohování PET lahví je téma, které se nám tu stále recykluje Komrsková (Piráti): Praha dá na zlepšení životního prostředí 40 milionů, připraveno je 130 projektů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE