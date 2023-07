Konečná (KSČM): Aktivisti blokující silnice… pomáhají, nebo škodí propagaci ekologie?

reklama

V poslední době čím dál častěji vídáme záběry jedinců blokující silnice s cílem snížit rychlost ve městech a upozornit na ekologická témata. V porovnání s tím, o jak početně malé “happeningy/protesty/blokády” se jedná, mají neskutečnou mediální pozornost. Sama se snažím přírodu chránit a chovat se (i v rámci svého mandátu) tak, aby tady naše planeta zůstala i pro další generace.

Proto nechápu, proč lidé, kteří chtějí naše prostředí chránit, volí tento stupidní postup. Možná mají mediální pozornost. To je tak vše. Bohužel normálního člověka tento způsob spíše dopálí, než že by díky němu zahořel pro ochranu přírody. A to je obrovský problém. Mají-li být zelená řešení úspěšná, musí je přijmout co největší množství lidí (a pro ně musí být také finančně dostupná - ale to je na jinou debatu).

Už vůbec se nebavím o arogantních reakcích blokujících. Na připomínky, že v takovýmito blokádami způsobených kolonách mohou uvíznout sanitky, hasiči, pracující, kteří musí jezdit na čas a další, žvaní cosi o nutných “obětech”. Připomnělo mi to aroganci Madeleine Albrightové, když se v roce 96 vyjádřila ve smyslu, že cena půl milionu mrtvých iráckých dětí – obětí sankcí - je docela přijatelná, aby američtí chlapci nemuseli znovu narukovat do Iráku. Nevím tedy, jestli je toto nejvhodnější způsob propagace zelené politiky, ale něco mi říká, že nikoliv.

Myslím, že názory na tyto aktivity rádoby ekologických partiček dokazují, co si o tom lidé, kteří chodíce z práce do práce nemají čas vysedávat na vozovce nebo vypouštět pneumatiky “nevhodným” vozům, myslí.

Jestliže chtějí tito lidé někoho trestat za to, že použije osobní vůz, musí mu nejprve nabídnout dostupnou ekologičtější alternativu. Třeba promyšlenou veřejnou dopravu zdarma. Pak teprve mohou být (třeba zvýšenými náklady) postihováni ti, kdo jí nevyužijí. Stejně tak je to u vozů SUV, na které je teď i v našich městech pořádán hon. Chcete-li totiž dnes sedmimístný vůz, často nemáte jinou alternativu než SUV. Dříve oblíbená MPVčka přestaly automobilky vyrábět s vidinou vyššího zisku, který jim generují SUVčka. Takže by “pneumatiky” měli vypouštět automobilkám. To stejné platí u elektromobilu. Než se začnou trestat ti, kdo ho nemají, musí mít možnost postavit si vedle sebe “špinavý” spalovák a “čistý” elektromobil (debatu o tom, který je ekologičtější, si necháme na příště) a vyjít jim z toho logičtější i ekonomičtější varianta, kterou si budou moct dovolit. Dokud to tak nebude, bude elektromobil stále záležitost movitých nadšenců nebo firem uplatňujících dotace a daňová zvýhodnění!

Co myslíte, pomáhají blokády silnic a vypouštění pneumatik boji za lepší klima?

