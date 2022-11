Konečná (KSČM): Chvilkaři jsou strážci demokracie, ostatní demonstranti jsou póvl?

reklama

Nevím, jestli jste si toho také všimli, ale média – některá podvědomě, jiná úplně otevřeně – vykreslují jedny demonstranty jako odpad společnosti (zjednodušeně jsou to ti, kteří demonstrují proti vládě), druhé jako vzdělané ochránce demokratických hodnot (zjednodušeně tedy ty, kteří jsou na straně vlády). Veřejnoprávní novináři na svých sociálních sítích (zejména na intelektuálně hodnotném Twitteru), u nichž samozřejmě mají poznámku, že jsou to pouze jejich názory, se jednoznačně profilují jako zastánci současné vlády. Lze ale skutečně nestranně přistupovat potom i k novinařině? Pořad Reportéři ČT například podle všeho věděl dlouho dopředu o podivném dění kolem exnáměstka Hlubučka, z čehož se následně vyvinula kauza Dozimetr…

Pokrytectví a dvojí metr!

Je společným jmenovatelem přístupu vlády, médií i chvilkařů k mezinárodní situaci i dění u nás v ČR! Ano, konflikt na Ukrajině je tragédie. Ovšem ne od února, ale od roku 2014, na což jsme jako KSČM mnohokrát upozorňovali.

Oč je ale menší tragédie Afghánistán s několika sty tisíci oběťmi a miliony vysídlenými? Mimochodem podle průzkumů OSN při bombardování ze strany USA/NATO byly ve 45 % případů oběti děti a nezletilí.

Oč je menší tragédie milion obětí v Iráku? Oč je menší tragédie pravidelné bombardování palestinského lidu ze strany Izraele?

Oč je menší tragédie bombardování Jemenu?

Kde jsou vyvěšeny vlajky těchto států?

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A ještě jedna poznámka – pamatujete na tzv. červené karty před 8 lety. Prý to byl nápad, který byl buď přímo vzniklý, nebo alespoň podporovaný ze strany US Embassy. To sice nikdo nikdy nepotvrdil, ale ani věrohodně nevyvrátil… Proč tito demonstranti nebyli označováni veřejně za něčí pátou kolonu, za lidi s protičeskými zájmy apod.? Že by to bylo tím, že stáli podle mediálních magnátů na té správné straně? Dovedete si představit, že by něco podobného organizovala (nebo alespoň z toho byla podezřelá) ruská nebo čínská ambasáda?

“Umělci”!

Samozřejmě, že nemůže na podporu té správné demokracie chybět kulturní fronta. Abych byla férová, bylo to tak za každého režimu. Rozdíl je ale například v tom, že z Větrovce se stal přesvědčený komunista poté, co prošel několika koncentráky. Z Adama Mišíka se stal přesvědčený chvilkař protože mu to zajišťuje pohodlný život… Samozřejmě i dnes existuje celá řada výjimek – oblíbená herečka J. Obermaierová třeba velmi dobře pochopila, oč jde, jak se přitahují šrouby. Podobně i Ivan Vyskočil, člověk, který nikdy nesympatizoval s komunisty, nakonec prohlásil “pravdu měli komunisti”…

Mimochodem – říkala jsem to už několikrát – je úplně jedno, co nám “hvězdy” showbyznysu. Většinou o starostech běžných lidí nemají ani páru. Žijí v socioekonomických podmínkách, o nichž de 98 % občanů ani nesní. Samozřejmě, že o tyto příjmy, toto postavení, nechtějí přijít, a proto podporují ty, kteří jim je zajišťují. Jak jednoduché, že?

Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 81% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 8% Nebudu ho volit 11% hlasovalo: 16435 lidí

Nejde o směřování na Západ nebo Východ!

Mediokracie i její miláčci na české politické a kulturní scéně se nám snaží namluvit, že spor se odehrává o tom, jestli máme patřit na jednu nebo druhou světovou stranu. Patříme přece do středu Evropy a nemusíme lézt nikomu do zadku. Jaké překvapení, že se to dá dělat jinak, přinesly (nemnohé) zprávy o tom, že třeba neutrální Švýcarsko uvalilo sankce i na Ukrajinu!

Co chtějí “jedni” a co chtějí “druzí” demonstranti?

Rozdíl mezi těmi, kdo demonstrovali doposud proti vládě, a těmi, které svolává milion chvilek, je jednoduchý.

První přijeli, protože už neví “z které do které”. Předražené energie, rostoucí hypotéka na krku, nejistá budoucnost.

Druzí demonstrují proto, aby ukázali, že jsou lepší. Pochází velmi často z úplně jiné vrstvy, a ty první nechápou. Ba co hůř – nechtějí pochopit…

Těm prvním nemusel nikdo platit za to, aby přišli. A tím nemyslím jen hotovost – dnes například Liftago oznámilo, že přispěje každému, kdo se zúčastní akce chvilkařů, na cestu. A nedělám si iluze, že takovýchto přesvědčených podnikatelských “dobráků” bude víc…

Na poslední demonstraci 28. října jsem mluvila s lidmi, kteří na demonstraci dorazili ze severní Moravy. Cesta je stála skoro tisíc korun a o tom, kolik volného času jakožto pracující museli obětovat, o tom ani nemluvím. Ti nepřijeli, aby šli provolávat slávu Putinovi nebo komukoli jinému. Ti přijeli:

Protože mají strach – strach o svou budoucnost, budoucnost svých děti, o ztrátu zaměstnání, ale i o strachu šířeném z ministerstva vnitra, že napříště, pokud by si náhodou dovolili demonstrovat (nebo na sociálních sítích vyjadřovat svůj názor), mohou čelit problémům.

Protože je štve nebetyčná arogance vládních představitelů.

Protože už mají dost toho, že tvrdě pracují za pár tisícovek, zatímco miliardáři se jim smějí do ksichtu!

Jestliže tedy chvilkaři demonstrují proti strachu, pak by bylo fajn si uvědomit, že nejvíce strachu vychází ze Strakovy akademie!

P. S. Já i KSČM se budeme účastnit všech demonstrací, které budou namířeny proti vládě národní pohromy, vládě P. Fialy! Nejsem slepá a vnímám problematické postavy, které někdy jsou na tribuně. Vysloužilí bankéři chtíc více kapitalismu, nebo politici AfD, kteří mají ČR rádi tak, že by nejraději odstranili dekrety prezidenta Beneše, ale já na demonstrace nechodím kvůli tomu, s kým stojím na tribuně, ale kvůli těm, s nimiž se potkám pod ní!

Psali jsme: Konečná (KSČM): Spalovací motory definitivně končí Konečná (KSČM): Demonstrace proti vládě v sobotu na Václaváku Konečná (KSČM): Konečně zastropování, ale… Konečná (KSČM): Odbory by už neměly přešlapovat na místě. Protesty jsou nevyhnutelné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.