Portlík (ODS): Předání agendy v dopravě je naprosto klíčové, chceme jasný dopravní účet

14.10.2025 8:14 | Monitoring

Na pondělním koaličním jednání se projednávaly personální změny v Radě hlavního města Prahy.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda pražské ODS Tomáš Portlík

Koaliční partneři SPOLU a STAN zdůraznili, že gesce dopravy je pro Prahu zcela zásadní a vyžaduje odpovědné předání agendy, aby byla zajištěna návaznost rozpracovaných procesů.

„Doprava je pro Prahu nejdůležitější resort. Proto očekáváme od pana náměstka Hřiba jasný soupis stavu všech klíčových projektů – od velkých staveb přes výběrová řízení až po soudní spory. Tento tzv. „dopravní účet“ potřebuje nejen jeho nástupce, ale i všichni koaliční partneři a samozřejmě Pražané, kterým je za své působení odpovědný,“ uvedl předseda pražské organizace SPOLU Tomáš Portlík.

Podle zástupců STAN nejde jen o formální krok, ale o zásadní podmínku pro stabilní fungování města. „Koalice musí stát na důvěře a předvídatelnosti. Pro Prahu je důležité, aby se nezastavily hlavní rozvojové dopravní stavby, které jsou klíčové pro řadu projektů územního plánování,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček

Zástupci SPOLU a STAN se shodli, že standardní personální výměny musí být doprovázeny odpovědným předáním všech agend. Jen tak může být zachována důvěra mezi koaličními partnery i vůči veřejnosti. „Praha potřebuje stabilitu a předvídatelnost. Personální změny k politice patří, ale nesmí ohrozit chod města. Proto je nutné, aby byla agenda v dopravě předána transparentně a v úplnosti. Jen tak dokážeme pokračovat v projektech, které jsou pro Pražany klíčové, a zajistit, aby město fungovalo bez výpadků,“ Uzavřel primátor Bohuslav Svoboda.

Mgr. Tomáš Portlík

  • ODS
  • krajský zastupitel
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • STAN
  • územní plánování
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

  • ODS
  • primátor
autor: PV

