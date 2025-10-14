S Babišem jsou smíření, s SPD a Motoristy ne. Úpěnlivé prosby k „demokratům“

Jste spokojeni s výsledky voleb?
Podle někdejšího brněnského náměstka a aktivisty Matěje Hollana se Česko prostě musí vydat jinou cestou.
„Všichni tady víme, že pokud nemá být ve vládě neonacista, rasista, znásilňovač a tyran žen, pokud tam nemá být spolek, který je placen fosilní lobby a který má za úkol zničit ochranu přírody a popírat existenci globálního oteplování, pokud tam nemá být partaj, která je vlastněna hazardním mafiánem a vekslákem, zkrátka pokud nemá být ve vládě násilnický mafiánský organizovaný zločin, má to jediné racionální řešení,“ napsal na sociální síti Facebook Hollan. A hledá 21 „demokratů“, kteří by Babišovu vládu podpořili. Ovšem za přesně daných podmínek.
„Jako že na postech ministrů nebudou mafiáni, šílenci, kamarádi teroristických režimů a znásilňovači žen, že budeme pevnou součástí Západu, plus to, co si tato sněmovní většina domluví,“ navrhl. „Jiné řešení, které z nás nevytvoří banánovou republiku na úrovni Slovenska, které nás nevystřelí z demokratického západního proudu, které nás udrží jako solidního partnera v rámci obranných struktur, neexistuje,“ soudí.
Konstatoval, že je třeba respektovat vítězství Andreje Babiše ve volbách. Viděno Hollanovýma očima, lidé dali jasně najevo, že za příštího předsedu vlády chtějí Babiše a nikoho jiného. Ale měl by to být premiér vlády, který udrží západní kurz Česka.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Hůle na sociální síti X zdůraznil, že lidé mají právo vyjadřovat své názory i pocity, ale musí se to dít v určitých mantinelech. Pokud tyto mantinely mizí, nejde o projevy svobodné vůle, ale o projevy nebezpečné svévole, před kterou již před mnoha lety varoval filozof a sociolog Karl Popper. Maninely svobody projevu naznačují především to, že každý člověk nese odpovědnost za to, co říká a také nese následky toho, co říká.
„Odpovědnost však neleží jen na těch, kdo populismus živí. I lídři pětikoalice, kteří sami sebe označují za jediné autentické demokraty, se stali rukojmími vlastní ješitnosti. Ve jménu morální čistoty odmítli jakýkoli prostor pro dialog s Babišem – a tím ironicky přispěli k oslabení samotné demokracie. Místo odvahy a odpovědnosti volí komfort sebespásné pózy,“ konstatoval Hůle.
„Případ Filipa Turka tak není jen o primitivovi, který jezdí příliš rychle a říká nehorázné věci. Je o společnosti, která si plete svobodu s hlukem, odvahu s agresí a autenticitu s nevychovaností. O elitách, které zapomněly, že pokora je také politická ctnost, a o občanech, kteří se bojí říct, co si skutečně myslí,“ zdůraznil varovně Hůle.
Filip Turek není výjimka. Je zrcadlo společnosti, která tleská hluku místo hodnotám.— daniel hule ?? (@DanielHule) October 12, 2025
Debata o Filipu Turkovi není jen o jednom arogantním muži za volantem. Odhaluje hlubší fenomén – potřebu části společnosti hledat hrdiny tam, kde se ve skutečnosti nabízejí jen zrcadla vlastních… pic.twitter.com/odMp2VWSwb
