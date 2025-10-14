S Babišem jsou smíření, s SPD a Motoristy ne. Úpěnlivé prosby k „demokratům“

14.10.2025 9:05 | Monitoring

Někdejší náměstek brněnské primátorky a aktivista Matěj Hollan zavelel k akci „těch našich“. Měl na mysli poslance končící vládní kolice, kteří by podle jeho názoru měli podpořit Babišovu vládu. Aby se budoucí premiér obešel bez SPD a bez Motoristů, z kterých hrozí, že by ve vládě zasedl Filip Turek. „Všichni tady víme, že pokud nemá být ve vládě neonacista, rasista, znásilňovač a tyran žen, … má to jediné racionální řešení,“ napsal Hollan.

S Babišem jsou smíření, s SPD a Motoristy ne. Úpěnlivé prosby k „demokratům“
Foto: Facebook
Popisek: Andrej Babiš

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 10916 lidí
Pokračují jednání o budoucí Babišově vládě. Zatímco SPD stále opakuje, že pošle do Babišova kabinetu jen své odborníky, Motoristé trvají na tom, že chtějí mít ve vládě své politiky. Včetně svého čestného prezidenta Filipa Turka.

Podle někdejšího brněnského náměstka a aktivisty Matěje Hollana se Česko prostě musí vydat jinou cestou.

„Všichni tady víme, že pokud nemá být ve vládě neonacista, rasista, znásilňovač a tyran žen, pokud tam nemá být spolek, který je placen fosilní lobby a který má za úkol zničit ochranu přírody a popírat existenci globálního oteplování, pokud tam nemá být partaj, která je vlastněna hazardním mafiánem a vekslákem, zkrátka pokud nemá být ve vládě násilnický mafiánský organizovaný zločin, má to jediné racionální řešení,“ napsal na sociální síti Facebook Hollan. A hledá 21 „demokratů“, kteří by Babišovu vládu podpořili. Ovšem za přesně daných podmínek. 

„Jako že na postech ministrů nebudou mafiáni, šílenci, kamarádi teroristických režimů a znásilňovači žen, že budeme pevnou součástí Západu, plus to, co si tato sněmovní většina domluví,“ navrhl. „Jiné řešení, které z nás nevytvoří banánovou republiku na úrovni Slovenska, které nás nevystřelí z demokratického západního proudu, které nás udrží jako solidního partnera v rámci obranných struktur, neexistuje,“ soudí.

Konstatoval, že je třeba respektovat vítězství Andreje Babiše ve volbách. Viděno Hollanovýma očima, lidé dali jasně najevo, že za příštího předsedu vlády chtějí Babiše a nikoho jiného.  Ale měl by to být premiér vlády, který udrží západní kurz Česka.

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

70%
0%
4%
1%
24%
1%
hlasovalo: 8345 lidí
Sociální pracovník Daniel Hůle z Neziskové organizace Člověk v tísni má za to, že Turkova kauza s rasistickými výroky, které údajně měl napsat např. na adresu Natálky, romské dívky, která byla v roce 2009 popálena ve Vítkově na Opavsku během žhářského útoku, ukazuje širší problém části české společnosti. Té části, která cítí hněv a nelíbí se jí, jak se mění Česko, jak se mění prostředí, ve kterém žijí.

Hůle na sociální síti X zdůraznil, že lidé mají právo vyjadřovat své názory i pocity, ale musí se to dít v určitých mantinelech. Pokud tyto mantinely mizí, nejde o projevy svobodné vůle, ale o projevy nebezpečné svévole, před kterou již před mnoha lety varoval filozof a sociolog Karl Popper. Maninely svobody projevu naznačují především to, že každý člověk nese odpovědnost za to, co říká a také nese následky toho, co říká.

„Odpovědnost však neleží jen na těch, kdo populismus živí. I lídři pětikoalice, kteří sami sebe označují za jediné autentické demokraty, se stali rukojmími vlastní ješitnosti. Ve jménu morální čistoty odmítli jakýkoli prostor pro dialog s Babišem – a tím ironicky přispěli k oslabení samotné demokracie. Místo odvahy a odpovědnosti volí komfort sebespásné pózy,“ konstatoval Hůle.

„Případ Filipa Turka tak není jen o primitivovi, který jezdí příliš rychle a říká nehorázné věci. Je o společnosti, která si plete svobodu s hlukem, odvahu s agresí a autenticitu s nevychovaností. O elitách, které zapomněly, že pokora je také politická ctnost, a o občanech, kteří se bojí říct, co si skutečně myslí,“ zdůraznil varovně Hůle.

 

Psali jsme:

Podrží Babiš Turka? Zásadní bitva o prosazení vůle voličů, zní internetem
Nová poslankyně ve sněmovně objevila nečekanou místnost
Piráti: Turek nepatří do diplomacie, Macinka nemá řídit ochranu přírody
Mašek (ANO): Tady něco nehraje

 

Zdroje:

https://t.co/odMp2VWSwb

https://twitter.com/DanielHule/status/1977269700280074489?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , demokracie , rasismus , Svoboda , vláda , volby , západ , svoboda slova , Turek , ANO , motoristé , SAPD

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte situaci stejně jako Matěj Hollan?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane Babiši

Obracím se na Vás jako na budoucího premiéra, protože si myslím, že je nutné řešit následující problém. Legálně se u nás prodávají drogy s HHC, THC a další. Na sociálních sítích se dočtete, že rodiče či učitelé či kamarádky řešili bezvědomí dětí po požití jakýchsi bonbonů, trubiček a kdoví čeho ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku Na pravou lásku není nikdy pozděNa pravou lásku není nikdy pozdě

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Podrží Babiš Turka? Zásadní bitva o prosazení vůle voličů, zní internetem

21:07 Podrží Babiš Turka? Zásadní bitva o prosazení vůle voličů, zní internetem

Kauza kolem poslance Motoristů Filipa Turka, uchazeče o post ministra zahraničí, dál rezonuje politi…