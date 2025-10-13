HZS ČR: Komín bez sazí, dům bez rizika. Topná sezóna začala

13.10.2025 19:10 | Tisková zpráva

Zima pomalu, ale jistě klepe na dveře a s ní začíná také každoroční topná sezóna. Počet požárů způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin na území ČR každoročně stoupá.

Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

S tím samozřejmě stoupá také způsobená škoda, která v mnoha případech dosahuje řádů desetitisíců až milionů korun, pokud dojde k rozšíření požáru.

Hasiči v loňském roce řešili 1 179 požárů v souvislosti s komíny, přičemž přímá škoda činila více než 190,9 milionu korun.

Kotle, krbová kamna a hlavně komíny by před zimní sezónou měl prohlédnout odborník, protože nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde dojde ke vznícení nevyčištěných sazí.

Co dělat, když přeci jen k požáru komína dojde?

  • okamžitě přestaneme topit.
  • pokud je to možné, vybereme topeniště a odstraníme veškerý hořlavý materiál z blízkosti komína,
  • zavoláme na tísňovou linku 150 nebo 112,
  • požár v komíně nikdy nehasíme vodou! Hrozí popraskání nebo destrukce komína kvůli prudkému ochlazení – vhodnější je použití písku,
  • nikdy nehasíme požár svépomocí ze střechy

Nejlepší prevence? Pravidelná kontrola komína

Nejúčinnějším způsobem, jak předejít požáru komína, je pravidelná kontrola a čištění spalinové cesty. Provádí se posouzením:

  • konstrukčního provedení spalinové cesty (včetně připojení spotřebiče),
  • provozuschopnosti komína,
  • přístupu ke komínu,
  • stavebně technického stavu spalinové cesty a
  • požární bezpečnosti stavby

Revize spalinové cesty se provádí:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu,
  • při změně druhu paliva,
  • před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče za jiný druh, typ nebo výkon,
  • po komínovém požáru,
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty

Revizi smí provádět pouze osoba s oprávněním v oboru kominictví a revizním oprávněním spalinových cest. Čištění a kontrolu vyžaduje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 34/2016 Sb.

Přehled četnosti čištění a kontroly:

Výkon spotřebiče   

Činnost

Druh paliva

do 50 kW

Čištění: 3× ročně (pevná)

2× ročně (kapalná), 1× ročně (plynná)
 

Kontrola: 1× ročně

  

nad 50 kW

Čištění a kontrola: 2× ročně (pevná)

1× ročně (kapalná a plynná)

Minimálně jednou ročně však musí komín zkontrolovat kominík. Za nedodržení povinností hrozí fyzickým osobám pokuta až 10 000 Kč, a v případě vzniku požáru až 25 000 Kč.

Statistika počtu požárů v jednotlivých letech

rok

počet požárů

přímá škoda (tis. Kč)

2015

881

54 461,50

2016

1052

51 346,60

2017

1028

70 352,50

2018

1074

57 423,50

2019

1011

84 908,80

2020

1352

46 175,80

2021

1340

69 449,80

2022

1245

66 034,90

2023

1262

90 437,90

2024

1179

190 918,60
 

HZS ČR

autor: Tisková zpráva

