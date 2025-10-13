HZS ČR: Komín bez sazí, dům bez rizika. Topná sezóna začala

S tím samozřejmě stoupá také způsobená škoda, která v mnoha případech dosahuje řádů desetitisíců až milionů korun, pokud dojde k rozšíření požáru.
Hasiči v loňském roce řešili 1 179 požárů v souvislosti s komíny, přičemž přímá škoda činila více než 190,9 milionu korun.
Kotle, krbová kamna a hlavně komíny by před zimní sezónou měl prohlédnout odborník, protože nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde dojde ke vznícení nevyčištěných sazí.
Co dělat, když přeci jen k požáru komína dojde?
- okamžitě přestaneme topit.
- pokud je to možné, vybereme topeniště a odstraníme veškerý hořlavý materiál z blízkosti komína,
- zavoláme na tísňovou linku 150 nebo 112,
- požár v komíně nikdy nehasíme vodou! Hrozí popraskání nebo destrukce komína kvůli prudkému ochlazení – vhodnější je použití písku,
- nikdy nehasíme požár svépomocí ze střechy
Nejlepší prevence? Pravidelná kontrola komína
Nejúčinnějším způsobem, jak předejít požáru komína, je pravidelná kontrola a čištění spalinové cesty. Provádí se posouzením:
- konstrukčního provedení spalinové cesty (včetně připojení spotřebiče),
- provozuschopnosti komína,
- přístupu ke komínu,
- stavebně technického stavu spalinové cesty a
- požární bezpečnosti stavby
Revize spalinové cesty se provádí:
- před uvedením nové spalinové cesty do provozu,
- při změně druhu paliva,
- před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
- před výměnou spotřebiče za jiný druh, typ nebo výkon,
- po komínovém požáru,
- při vzniku trhlin u používané spalinové cesty
Revizi smí provádět pouze osoba s oprávněním v oboru kominictví a revizním oprávněním spalinových cest. Čištění a kontrolu vyžaduje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 34/2016 Sb.
Přehled četnosti čištění a kontroly:
|
Výkon spotřebiče
|
Činnost
|
Druh paliva
|
do 50 kW
|
Čištění: 3× ročně (pevná)
|
2× ročně (kapalná), 1× ročně (plynná)
|
Kontrola: 1× ročně
|
nad 50 kW
|
Čištění a kontrola: 2× ročně (pevná)
|
1× ročně (kapalná a plynná)
Minimálně jednou ročně však musí komín zkontrolovat kominík. Za nedodržení povinností hrozí fyzickým osobám pokuta až 10 000 Kč, a v případě vzniku požáru až 25 000 Kč.
Statistika počtu požárů v jednotlivých letech
|
rok
|
počet požárů
|
přímá škoda (tis. Kč)
|
2015
|
881
|
54 461,50
|
2016
|
1052
|
51 346,60
|
2017
|
1028
|
70 352,50
|
2018
|
1074
|
57 423,50
|
2019
|
1011
|
84 908,80
|
2020
|
1352
|
46 175,80
|
2021
|
1340
|
69 449,80
|
2022
|
1245
|
66 034,90
|
2023
|
1262
|
90 437,90
|
2024
|
1179
|
190 918,60
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva