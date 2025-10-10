Fiala by měl předstoupit. Babiš místo jmen ministrů vytáhl „skandál“

„Chci vám říct a hlavně novinářům: nečekejte, že vám dneska oznámím vládu, jména a tak dále. Neplánuju ani tiskovku. Já jsem řekl, že se budu snažit vyjednat do pátku rozdělení resortů a výborů. Snažím se dál, zatím to ale nevypadá, takže uvidíme,“ uvedl Babiš.
Podle něj je cílem vyjednat nejen obsazení jednotlivých ministerstev, ale i jasný program a koaliční smlouvu. „Vyčítají mi, že jednám rychle. Ano, protože chci mít maximum času na náš program a koaliční smlouvu,“ vysvětlil.
Babiš se také ohradil proti kritice, že často komunikuje s prezidentem Petrem Pavlem. „Taky mi vyčítáte, že jednám s panem prezidentem. Já vím, co je napsáno v Ústavě. Jak vyjednával Fiala?“ připomněl přitom, že premiér Petr Fiala dříve zvažoval kompetenční žalobu na prezidenta Miloše Zemana kvůli odmítnutí jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí.
Babiš se v příspěvku ostře vymezil proti Národní rozpočtové radě i současné vládě. „Dělám maximum pro to, aby co nejrychleji naše vláda vznikla, protože to, co se děje v naší zemi, je neuvěřitelné. Národní rozpočtová rada tady veřejně lže, že se veřejné finance uzdravují, tak to je skandální, protože to není pravda,“ řekl Babiš.
Na grafu, který ukázal divákům, připomněl, že „než přišel covid, měla první Babišova vláda rozpočtové přebytky“. Zároveň obvinil kabinet Petra Fialy ze „zastavení investic do infrastruktury“.
„Takže vážení novináři, věnujte se jiným věcem, třeba rozpočtu. To je problém, protože došlo k zastavení investic do infrastruktury. Nejsou na nic peníze – na dálnice, železnice, to všechno je zastaveno. Fiala by měl předstoupit před občany a přiznat, že lhal a zmanipuloval rozpočet,“ prohlásil předseda ANO.
Jedním z témat, která nyní vzbuzují velkou pozornost, je možné obsazení postu ministra životního prostředí. Do této role je podle informací z vyjednávání zvažován předseda Motoristů Petr Macinka, což vyvolalo odpor části akademické obce.
Babiš se k situaci vyjádřil smířlivě: „Já chápu starosti různých organizací a institucí, hodně mi píšou vědci stran ministerstva životního prostředí. Já s vámi budu jednat a ubezpečuju vás, že když budu premiér a budu řídit vládu, tak vnímám všechny vaše připomínky.“
Závěrem svého vystoupení Babiš apeloval na novináře i veřejnost, aby zachovali klid a dali mu prostor dokončit jednání. „Dělám maximum pro to, aby naše vláda vznikla co nejrychleji,“ zopakoval. Dodal, že klíčové je nyní dojednat kvalitní koaliční smlouvu, nikoli pod tlakem médií uspěchat rozdělení funkcí.
autor: Jakub Makarovič