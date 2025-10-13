AfD chce zprovoznit zničený plynovod pod Baltem

„Zastupujeme německé zájmy. Chceme opravit Nord Stream a uvést jej do provozu,“ uvedl předseda AfD. Vymezil se ovšem proti polskému premiérovi Donaldu Tuskovi, který minulý týden na sociální síti X uvedl, že za problém s plynovodem Nord Stream 2 nepovažuje jeho zničení, nýbrž to, že byl vůbec postaven.
The problem with North Stream 2 is not that it was blown up. The problem is that it was built.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 7, 2025
„Rádi necháme Polsko podílet se na levném plynu. Odmítáme však Tuska, který říká, že problém s Nord Streamem nebyl v tom, že byl vyhozen do vzduchu, ale v tom, že byl postaven,“ upřesnil Chrupalla a slova polského premiéra srovnal s „útokem na energetickou suverenitu Německa“.
Plynovody Nord Stream 1 a 2 byly poškozeny v září 2022, od té doby jsou oba plynovody neaktivní. Vyšetřování sabotáže převzalo v říjnu 2022 německé Spolkové státní zastupitelství.
Polskému premiérovi Chrupalla následně vyčetl i to, že nechce vydat Volodymyra Z., který je podezřelý z účasti na sabotáži plynovodu, do Německa. „Když to slyším, ptám se: Bylo možná Polsko zapojeno do útoku?“ požaduje předseda AfD vysvětlení. A to jak před německým Spolkovým sněmem, v Evropě i v OSN.
Die @AfDimBundestag ist für Souveränität und Sicherheit. Wir lehnen das Wehrpflicht-Vorhaben der Bundesregierung ab. Unsere Kinder dürfen niemals in die Ukraine zum Kämpfen! Polens Regierungschefs @donaldtusk weigert sich, einen Tatverdächtigen der Terrorsprengung von Nord Stream… pic.twitter.com/D0GR35AI1F— Tino Chrupalla (@Tino_Chrupalla) October 11, 2025
Na slova německého politika zareagoval skrze sociální sítě Donald Tusk. Chrupallu označil za odpůrce NATO a Evropské unie a člověka, který již údajně „stihl vyhlásit vítězství Ruska“.
„Zaútočil na nás za náš tvrdý postoj k Nord Stream 2 a naznačil, že za výbuchem plynovodu mohlo stát Polsko,“ zkritizoval Tusk předsedu AfD a upozornil, že právě s touto stranou se snaží spřátelit polský prezident Karol Nawrocki.
Lider AfD, Tino Chrupalla, przeciwnik NATO i UE, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji, zaatakował nas za twarde stanowisko wobec Nord Stream 2 i zasugerował, że to Polska mogła stać za wysadzeniem gazociągu. To z tą partią ekipa @NawrockiKn próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová