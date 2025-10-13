AfD chce zprovoznit zničený plynovod pod Baltem

Spolupředseda německé strany AfD Tino Chrupalla požaduje znovu zprovoznění plynovodu Nord Stream. Považuje ho důležitý zdroj dodávek energie do Německa, profitovat by z něj podle něj mohlo i Polsko. V reakci na nedávná vyjádření polského premiéra Donalda Tuska ovšem zpochybnil jeho roli při sabotáži plynovodu.

AfD chce zprovoznit zničený plynovod pod Baltem
„Zastupujeme německé zájmy. Chceme opravit Nord Stream a uvést jej do provozu,“ uvedl předseda AfD. Vymezil se ovšem proti polskému premiérovi Donaldu Tuskovi, který minulý týden na sociální síti X uvedl, že za problém s plynovodem Nord Stream 2 nepovažuje jeho zničení, nýbrž to, že byl vůbec postaven.

„Rádi necháme Polsko podílet se na levném plynu. Odmítáme však Tuska, který říká, že problém s Nord Streamem nebyl v tom, že byl vyhozen do vzduchu, ale v tom, že byl postaven,“ upřesnil Chrupalla a slova polského premiéra srovnal s „útokem na energetickou suverenitu Německa“.

Plynovody Nord Stream 1 a 2 byly poškozeny v září 2022, od té doby jsou oba plynovody neaktivní. Vyšetřování sabotáže převzalo v říjnu 2022 německé Spolkové státní zastupitelství.

Polskému premiérovi Chrupalla následně vyčetl i to, že nechce vydat Volodymyra Z., který je podezřelý z účasti na sabotáži plynovodu, do Německa. „Když to slyším, ptám se: Bylo možná Polsko zapojeno do útoku?“ požaduje předseda AfD vysvětlení. A to jak před německým Spolkovým sněmem, v Evropě i v OSN.

Na slova německého politika zareagoval skrze sociální sítě Donald Tusk. Chrupallu označil za odpůrce NATO a Evropské unie a člověka, který již údajně „stihl vyhlásit vítězství Ruska“.

„Zaútočil na nás za náš tvrdý postoj k Nord Stream 2 a naznačil, že za výbuchem plynovodu mohlo stát Polsko,“ zkritizoval Tusk předsedu AfD a upozornil, že právě s touto stranou se snaží spřátelit polský prezident Karol Nawrocki.

autor: Alena Kratochvílová

