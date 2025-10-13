Hra z produkce Českého rozhlasu získala zvláštní uznání poroty na Prix Europa 2025

13.10.2025 16:09 | Tisková zpráva

Rozhlasová hra Matko Boží, vyžeň Putina uspěla na prestižním mezinárodním festivalu Prix Europa 2025 v kategorii Audio Fiction.

Hra z produkce Českého rozhlasu získala zvláštní uznání poroty na Prix Europa 2025
Foto: red
Popisek: Český rozhlas

Originální rozhlasová kompozice Matko Boží, vyžeň Putina se vrací k umělecké intervenci mladých žen, které upozorňovaly na nebezpečné propojení patriarchy pravoslavné církve s autoritářským režimem Vladimira Putina. Dramatik a režisér Jiří Adámek Austerlitz vzal vážně záměr performerek pronést na půdě chrámu punkovou modlitbu. Přivedl před mikrofony tři jemné dívčí ženské hlasy, aby v proměnlivém proudu litanií, prohlášení, citací a zpěvů, znovu položily otázku, proč ruská společnost tolik lne k diktátorskému režimu a je ochotna tolerovat jeho agresi. V dokonalé souhře autorský i režijní záměr naplňují interpretky Vendula Holičková, Kateřina Císařová a Bára Mišíková, stejně jako hráči Brno Contemporary Orchestra vedení dirigentem Pavlem Šnajdrem. Hudebně zvukovou podobu celku pak vytvořil Ladislav Železný, který s Adámkem Austerlitzem pravidelně spolupracuje na většině jeho rozhlasových projektů.

„Mám z toho obrovskou radost. Účastnil jsem se poslechu a debaty a byl jsem mile překvapený, že na to spousta lidí, spousta porotců a porotkyní dost živě a intenzivně reagovala. Ale musím se přiznat, že při té velké konkurenci jsem si od toho nic víc nesliboval. Jenom jsem to považoval za potvrzení, že hra funguje i mezinárodně a že i v tomhle výběrovém prostředí to zafungovalo. Ale to, že dostaneme přímo ocenění, je pro mě veliká radost. Velký svátek,“ říká autor hry, dramatik a režisér Jiří Adámek Austerlitz.

„V případě inscenace Matko Boží, vyžeň Putina Jiřího Adámka Austerlitze jde o docela specifickou zvukovou kompozici, která klade na posluchače určité nároky. O to větší mám radost, že takto rezonovala na mezinárodní scéně. Je to samozřejmě ocenění pro autora a režiséra, pro všechny tři interpretky, pro spolupracující hudebníky, pro zvukového designéra Ladislava Železného, ale v neposlední řadě je to ocenění i pro Český rozhlas jako takový, který vznik díla připravovaného k výročí války na Ukrajině umožnil a podporoval,“ doplnila dramaturgyně díla Renata Venclová

„Zvláštní uznání pro rozhlasovou hru Matko Boží, vyžeň Putina na jednom z nejprestižnějších festivalů rozhlasové tvorby, v konkurenci, která na Prix Europa panuje, je pro Český rozhlas velkým úspěchem. Těší mě, že na mezinárodním poli byl oceněn tvůrčí počin Českého rozhlasu, který potvrzuje dlouhodobou péči naší instituce o rozvíjení umělecké kreativity,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Hru Matko Boží, vyžeň Putina uvedla v premiéře stanice Český rozhlas Vltava v rámci své pravidelné programové řady Večerní drama. „Hru aktuálně nabízíme k online poslechu na webu ČRo Vltava a portále mujRozhlas, kde bude k poslechu po dobu jednoho měsíce,“ doplnila Jaroslava Haladová, šéfredaktorka ČRo Vltava.

  • Autor a režie: Jiří Adámek Austerlitz
  • Dramaturgie: Renata Venclová a Zuzana Šklíbová Studiový záznam: Radim Dlesk a Antonín Kánský
  • Zvuk a zvukový design: Ladislav Železný
  • Hudba: Jiří Adámek Austerlitz a Ladislav Železný
  • Hudební aranžmá: Pavel Šnajdr
  • Nahrál Brno Contemporary Orchestra s dirigentem Pavlem Šnajdrem
  • Účinkují: Kateřina Císařová, Vendula Holičková a Bára Mišíková Premiéra: 18. 2. 2025

Na festivalu bodovaly i další projekty Českého rozhlasu

V kategorii Audio Music nominaci získala hudební série Mistři pěvci opeřenci, ve které autor Lukáš Hurník originálně propojuje svět ptáků s hudební teorií i dějinami. V padesáti dílech zkoumá, jak se ptačí zpěv podobá hudebním motivům a jak se ptáci objevují v tvorbě různých skladatelů – jako symboly, postavy nebo inspirační zdroje.

Další nominaci pro Český rozhlas přinesl dokument Válka nemá soundtrack, který se účastnil soutěže v kategorii Audio Documentary. Autor Pavel Sterec v něm zachycuje, jak se proměnil vztah Ukrajinců k hudbě během války – jak zvuk, ticho i hudba odrážejí realitu života ve stínu ruské agrese. Intimní a silně osobní snímek vznikl z řady autorových cest po Ukrajině, kde skrze rozhovory, atmosféry a terénní nahrávky skládá akustický portrét země zmítané konfliktem.

Mezinárodní soutěžní festival Prix Europa byl založen Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Evropskou kulturní nadací v roce 1987. Od té doby se vyvinul v nejvlivnější celoevropskou přehlídku mediální tvorby. Má za cíl nejen oceňování a udržování kvality vysílání na měnícím se kontinentu, ale posiluje zároveň společenství všech Evropanů a odráží mnohohlasou rozmanitost Evropy.

Psali jsme:

Český rozhlas: Festival Prix Bohemia Radio 2025 - audiotvorba žije
Český rozhlas získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti JTI
Český rozhlas: Tajemná obálka TGM se otevře 19. září v přímém přenosu Radiožurnálu
Český rozhlas: Upřesnění informací k registraci poplatníků

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Český rozhlas

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

Preferenční hlasy

Dobrý den, jak si vysvětlujete, že víc hlasů dostal třeba pan Rajchl nebo i váš bratr? A vůbec, že jste ve volbách celkově jako strana oslabili? Kde je podle vás chyba? Uvažujete třeba o tom, že byste skončil jako předseda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hra z produkce Českého rozhlasu získala zvláštní uznání poroty na Prix Europa 2025

16:09 Hra z produkce Českého rozhlasu získala zvláštní uznání poroty na Prix Europa 2025

Rozhlasová hra Matko Boží, vyžeň Putina uspěla na prestižním mezinárodním festivalu Prix Europa 2025…