Temno na Ukrajině pokračuje. I se zbraněmi je problém

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se v pátek ve Washingtonu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kde budou diskutovat o ukrajinské protivzdušné obraně a možnostech, jak udeřit na cíle v hloubi Ruské federace.
Ukrajinská vláda ve Washingtonu usiluje o dodávky raket vyrobených v USA, které budou moct zasáhnout Moskvu. Konkrétně o rakety Tomahawk. Ale podle Ukrajinců by byly použity pouze na vojenské cíle. Moskva uvedla, že takový krok by považovala za vážnou eskalaci konfliktu.
„Upřímně řečeno, už jsem se s Trumpem podělil o naši vizi... ale některé z těchto věcí nejsou na telefonický rozhovor, takže se sejdeme,“ řekl novinářům v Kyjevě. Na Zelenského vystoupení upozornila agentura Reuters. „Hlavním zaměřením návštěvy je proto protivzdušná obrana a naše dálkové schopnosti zaměřené na vyvíjení tlaku na Rusko v zájmu míru,“ doplnil na sociální síti X.
Ukrajina a USA se také blíží k uzavření přelomové dohody o dronech, v níž by Ukrajina sdílela technologii dronů se Spojenými státy. Evropští diplomaté považují takovou dohodu za důležitý nástroj k udržení angažovanosti a podpory nestálého amerického prezidenta vůči Ukrajině.
Mír, po kterém začal Donald Trump volat ještě v předvolební kampani, je v nedohlednu. Rusové místo jednání o míru před přicházející zimou útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle Zelenského hrozí, že Ukrajina bude muset začít elektřinu dovážet.
Rusové udeřili mimo jiné i na Charkov. 30 tisíc lidí je bez proudu. Starosta Ihor Terechov v rozhovoru pro místní televizi uvedl, že tři bomby poškodily nemocnici a zasáhly rozvodny elektrického proudu.
„Nemocnice byla bohužel poměrně těžce poškozena a uvnitř byli pacienti. Čtyři lidé byli zraněni v různém stupni a bylo rozbito asi 200 oken,“ řekl Terechov. „Útoky se obecně směřují na energetické cíle – výrobu energie, přenos, energetickou síť. Cílem je, aby síť pro přenos energie přestala fungovat.“
Na starostova slova upozornila agentura Reuters.
Mezitím se ukazuje, že ukrajinská armáda má problém. Takřka před rokem vyhlásila plán, ale ten se dodnes nepodařilo naplnit. Server Kyiv Independent připomněl, že před přibližně rokem bylo rozhodnuto o změně struktury velení a měl být kladen větší důraz na velení jednotlivým sborům. Ukrajinský přechod na sborovou velitelskou strukturu měl za cíl zvýšit vojenskou efektivitu.
„Ukázalo se, že to bylo neopodstatněné, ukvapené pseudořešení,“ řekl Bohdan Krotěvyč, bývalý velitel ukrajinské brigády Azov. Podle Krotěvyče je reforma z velké části teoretická, protože žádný ze sborů v současné době nefunguje jako skutečná operační jednotka.
A to není jediný problém.
Zpráva Kielského institutu zveřejněná 14. října, na kterou upozornil server Kyiv Independent, varuje, že vojenská pomoc Ukrajině v posledních měsících dramaticky klesla. V červenci a srpnu klesla i přes zavedení Seznamu prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), který umožňuje evropským spojencům Ukrajiny v NATO nakupovat zbraně pro Kyjev od USA.
„Pokles vojenské pomoci v červenci a srpnu je překvapivý. Navzdory iniciativě NATO PURL Evropa snižuje svou celkovou vojenskou podporu. Nyní bude klíčové, jak se čísla vyvinou na podzim,“ uvedl Christoph Trebesch, analytik sledující podporu Ukrajiny a ředitel výzkumu v Kielském institutu.
Vojenská pomoc Ukrajině z Evropy klesla v červenci a srpnu o 57 %, a to i přesto, že evropští spojenci Ukrajiny nadále přispívali prostřednictvím programu NATO PURL.
„Celková úroveň finanční a humanitární podpory zůstala poměrně stabilní – a to i bez příspěvků USA,“ řekl Trebesch. „Nyní je zásadní, aby se tato stabilita rozšířila i na vojenskou podporu, protože Ukrajina se na ni spoléhá, aby udržela své obranné úsilí v terénu.“
