Herman (ANO): Amatéři v akci. Opakovaně neúspěšný tendr na údržbu středočeských silnic

Přesně před rokem Středočeský kraj vypověděl „nevýhodné“ smlouvy na údržbu krajských silnic s tím, že vysoutěží „nové a výhodnější“ dodavatele. A nepovedlo se.
Do výběrového řízení se přihlásily stejné firmy, které údržbu vykonávaly, ale s o miliardu vyšší cenou.
Opakovaně jsem vystupoval na Dozorčí radě středočeských silničářů a upozorňoval na to, že výběrové řízení za údržbu středočeských silnic nedopadne dobře a ve výsledku se pravděpodobně Středočeskému kraji prodraží. Jenže jsem byl jen „opoziční Kazisvět“, který nemá pochopení pro pokrokové myšlení krajských vládců. Marná byla veškerá moje snaha přesvědčit stávající vedení Středočeského kraje, že tudy cesta nevede. Výsledek se dostavil, soutěž musela být zrušena.
Jen v této souvislosti ještě připomínám, že právě okolo údržby silnic se také točí středočeská větev kauzy Dozimetr. A padlo v ní už i obvinění bývalého šéfa Krajské správy a údržby silnic dosazeného za vlády hejtmanky Peckové (STAN) a Martina Kupky (ODS).
Ale pojďme zpět k údržbě středočeských silnic.
Po zrušení loňského výběrového řízení se vedení kraje pokorně vrátilo ke stávajícím smlouvám, které se ukázaly být výhodnějšími, a začalo se chystat nové výběrové řízení.
Mezi tím jsem byl vedením kraje odvolán z Dozorčí rady KSUS, asi proto, abych svým názorem nekazil plány, které se rodily v hlavách ostatních.
Nicméně se naprosto stejný scénář opakoval. Bylo vyhlášeno další výběrové řízení, do kterého se přihlásilo zřejmě opět jen jedno sdružení dodavatelů a Středočeský kraj se tak ocitl v navlas stejné situaci. Inu není nad to se z chyb poučit a opakovat úplně ty samé…
Co s tím?
V hlavách vedení kraje a členů Dozorčí rady se začal rodit vskutku ďábelský plán – založit si vlastní akciovou společnost, která by zajišťovala údržbu silnic vlastními silami. Někteří dokonce uvažují o tom, že by firma mohla svoje služby nabízet i jiným krajům, či třeba Ředitelství silnic a dálnic.
Pro ty, kdo si říkají, že to není tak špatný nápad, dělat si všechno vlastními silami a nenajímat cizí firmy tady mám pár argumentů, proč je tento projekt absolutně nereálný a co hůř, pro Středočeský kraj nevýhodný.
- Na rozdíl od kraje si velké stavební firmy mohou dovolit zaměstnávat lidi i mimo sezónu, ve které probíhají práce na silnicích. Mají totiž i jiné aktivity, které jim umožní pracovní síly přesouvat tam, kde je potřebují. V rámci krajské akciovky by tito lidé mimo sezónu neměli v podstatě co dělat a buď by brali peníze za nic, nebo by je kraj musel propustit a najímat je pouze jako brigádníky, nebo na dobu určitou. Za takových podmínek ale nemáte šanci sehnat kvalitní lidi s odpovídající praxí, ti vám nepůjdou dělat na pár měsíců, když mají možnost stálého zaměstnání.
- Velké stavební firmy mají již nakoupenu mechanizaci a strojní vybavení pro údržbu silnic. To kraj nemá a stálo by obrovské peníze v řádu stamilionů, možná miliard tuto techniku nakoupit. To všechno s tím, že pro ni nebude kraj mít mimo sezónu odpovídající využití a s odkazem na bod č.1 ani kvalifikovanou obsluhu.
- Velké firmy mají k dispozici vlastní obalovny, tj. zařízení používané k výrobě obalovaných směsí, zejména asfaltového betonu. A právě ten se používá při výstavbě a opravách silnic.Kraj taková zařízení nemá, tedy by musel směs nakupovat od těchto velkých firem a ty by mu je jistě prodávaly s patřičným ziskem, navíc nikde není napsáno, že by je dodávaly dle představ kraje v termínech a množství, které by kraj potřeboval.
- A konečně mají zmiňované velké firmy svoje kamenolomy a pískovny, tedy zdroje surovin, bez kterých silnice nepostavíte a neopravíte. A tady je situace ještě kritičtější, než u obaloven. Nejen že je Kraj nemá, ale vzhledem k nedostatku kameniva na trhu není ani jasné, zda by mu je dodavatelé byly schopny vůbec dodat a pokud ano, tak za jakou cenu.
Pokud toto a mnoho dalších věcí jako jsou třeba laboratoře a podobná zařízení potřebná k testování asfaltových směsí, dáte na jednu misku vah a na druhou přidáte touhu kraje po vlastní akciovce, sami můžete odhadnout, kam se misky vah nakloní.
Jisté je v tuto chvíli jen jedno. Situace v oblasti výběru dodavatelů na údržbu středočeských silnic stagnuje a stávající vedení kraje ji není schopno ani opakovaně vyřešit.
Martin Herman, MPA
