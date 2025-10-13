Sláma (Trikolora): Margaret Thatcherová 100 let od narození

Margaret Thatcherová, bezpochyby fenomén doby a významná osobnost historie 20. století. Člověk, který měl uchopitelné, čitelné a konzistentní názory. Žena, která jistě svojí odvahou, zarputilostí ale i odolností změnila mnohé.
Vzpomeňme si na první nelichotivou přezdívku, zlodějka mléka. Když jako ministryně školství zrušila ve škole mléko zdarma. Nezalekla se nálepek a dehonestace, své názory, postoje a vidění světa nevyměnila za falešný potlesk a vlastni pohodlí, byla si vědoma své zodpovědnosti vůči své zemi a jejím občanům.
Dnes mnozí budou zmiňovat jistě Falklandy či studenou válku, kde její odvaha ale i smysl pro povinnost v daný okamžik přinesly kýžené ovoce.
Její víra v jednotlivce a trh je inspirativní i dnes. Velkou Británii přebírala jako stagnující, nefunkční zemi, podařilo se jí nejen nastartovat ekonomiku, zlepšit kvalitu života občanů ale i vyvrátit mýtus socialistů o řízení společnosti shora. I přes mnohdy nepopulární opatření, byla nejdéle sloužící premiérkou ve 20. století. Proto dnešní den je potřeba připomínat, před sto lety se narodila opravdu výjimečná dáma. Která je hodna nejen vzpomínky ale i velké úcty.
Josef Sláma
autor: PV