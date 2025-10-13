Finanční správa: Daňové echo III opět umožní opravu chyb v daňových přiznáních

Finanční správa spouští další etapu projektu Daňové echo, který upozorňuje na pravděpodobné nesrovnalosti v daňových přiznáních. Daňoví poplatníci tak mohou chyby bez sankcí napravit a vyhnout se daňové kontrole.

Daňové echo III se opět zaměřuje na chyby u penzijního spoření, a to za roky 2023 a 2024. Předchozí dvě etapy oslovily přibližně 4 000 lidí a přinesly do státní pokladny celkem 52,3 milionu korun.

Daňové echo je moderní nástroj, který upozorňuje daňové poplatníky na pravděpodobné nesrovnalosti v jejich daňových přiznáních. Díky tomu mohou chyby včas napravit a vyhnout se tak dodatečným sankcím i kontrole ze strany finančního úřadu.

„Věříme, že se Daňové echo stane rutinní součástí činnosti finanční správy a pomůžeme tak daňovým poplatníkům minimalizovat časový odstup mezi zjištěním chyby v přiznané daňové povinnosti a její opravou na správnou výši. Naším cílem do budoucna je rozesílat dopisy s minimálním zpožděním, nebo ideálně ještě před vznikem povinnosti podat daňové přiznání,“ říká generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Daňové echo III: Penzijní spoření za roky 2023 a 2024

Finanční správa v pořadí již ve třetí etapě Daňového echa osloví celkem 1 338 osob. Odesílání osobních dopisů nebo datových zpráv začalo v pondělí 13. října 2025. Obsah upozornění zůstává shodný s první etapou projektu, tentokrát se však bude týkat daňové povinnosti k dani z příjmů za roky 2023 a 2024. Dopis informuje o pravděpodobné chybě navazující na předčasné zrušení penzijního spoření, které daný poplatník uplatňoval jako daňový odpočet v předchozích letech. Zjištěné chyby v daňové povinnosti odhadujeme celkem na 12,5 milionu korun. Při stejné úspěšnosti dobrovolné nápravy jako v první fázi by to znamenalo bezprostřední příjem do veřejných rozpočtů ve výši téměř 8 milionů korun.

„Včasným upozorněním poplatníků na možná pochybení skutečně dochází k dobrovolným opravám. Naše data navíc ukazují, že míra úspěšnosti projektu Daňového echa a ochota k nápravě je i v mezinárodním srovnání velmi vysoká,“ doplňuje ředitel sekce kontroly a analýzy rizik Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka.

Dosavadní výsledky Daňového echa

  • Daňové echo I (předčasné ukončení penzijního spoření): 575 oslovených osob, 357 podaných dodatečných daňových přiznání (úspěšnost 62 %), dobrovolně přiznáno 3,5 milionu korun.
  • Daňové echo II (nesprávné uplatnění slevy na manžela/manželku): 3 432 oslovených osob, 2 580 dodatečných daňových přiznání (úspěšnost 74 %), dobrovolně přiznáno 48,8 milionu korun.

