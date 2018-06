Konečná (KSČM): Problematika veřejného zdraví se dostává v EU na okraj

Zúčastnila jsem se mezinárodní koference v Bratislavě, kterou pořádala Evropská platforma pro boj s roztroušenou sklérozou. S touto neziskovou organizací dlouhodobě spolupracuji a minulý rok jsem s nimi pořádala velkou interaktivní výstavu, kde si mohli všichni vyzkoušet, jaké je to žít s roztroušenou sklérozou.

Vystoupila jsem v panelu, věnovaném evropskému výzkumu. Bohužel jsem současný stav nechválila. Problematika veřejného zdraví se dostává v EU na okraj všech politik. Je to proto, že členské státy (včetně ČR) chtějí v některých otázkách méně Evropy a tak jsou témata zdravotní a sociální postupně odsouvána.

Je mi to líto, ale je to tak. Přítom další výzkum a osvěta ohledně tohoto chronického autoimunitního onemocnění je absolutně nezbytný. Jsem ráda, že jsem, alespoň svým vystoupepním mohla boj za lepší život pacientů podpořit. Slibuji, že se pokusím o to, aby zdravotní a sociální otázky nezmizely v dalším období z evropské politiky.

