Kordová Marvanová: Vše pokračuje a vedení města dělá jen stafáž

Kauza Dozimetr, jejíž první větev je u trestního soudu, se rozrůstá. Díky spolupracujícím obviněným se ukazuje, že v ní není jen organizovaná zločinecká skupina Redla, Hlubučka a spol., ale že jsou tam i další zákulisní vlivové osoby, jako např. bývalý ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Martin Dvořák nebo kontroverzní podnikatel Tomáš Pitr.
Je jasné, že nabídky a požadavky úplatků za zapojení do miliardového projektu společného podniku Nové Holešovice na stanici metra jsou jen špičkou ledovce. Ukazuje to, že pražská politika se vůbec neočistila od korupčních praktik z minulosti. Naopak. Vše pokračuje a vedení města dělá jen stafáž.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Dokonce projekt společného podniku pokračuje bez větších změn, přestože v něm figuruje firma, která má část akcií v neznámých rukou. Můžeme se jen dohadovat, zda to je další větev, kterou putují úplatky.
A co s tím?
Boj proti korupci a klientelismu nesmí být jen heslo na papíře nebo ve volební kampani! Hospodaření města, zejména městských firem, není transparentní. Smlouvy, které tyto firmy uzavírají, nejsou často pro město výhodné a přihrávají neodůvodněné zisky soukromníkům na úkor Pražanů a rozvoje města. Zastupitelstvo ani další instituce vůbec nemají nástroje, aby hospodaření města a městských firem kontrolovaly nebo na kontrolu rezignují. Představa, že vše vyčistí jen policie, je iluzorní.
Musí se změnit zákony, které posílí pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, státního zastupitelství nebo dalších institucí kontrolovat hospodaření velkých měst a krajů a zabrání úniku obrovských hodnot na úkor daňových poplatníků. Ve volbách by měli dostat stopku ti politici, kteří odmítají plnit své povinnosti hlídat veřejné finance a majetek nebo bojují proti posílení kontroly hospodaření, tuto kontrolu omezují, nebo dokonce schvalují nevýhodné nebo podezřelé smlouvy na úkor města a veřejného zájmu.
To vše je nutné, aby došlo k očistě politické reprezentace od korupčníků. Bez toho se nezlepší ani politická kultura v ČR!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV