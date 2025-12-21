Ministr Havlíček: Napravujeme chyby předešlé vlády, pracujeme a plníme sliby

První týden vlády a první výsledky hospodářské politiky:
- snižujeme od ledna ceny elektřiny, srovnáváme ceny pro domácnosti s průměrem EU a vytváříme férové prostředí pro firmy
- schválili jsme stavební zákon, kterým urychlíme výstavbu bytů, drobných staveb nebo průmyslových komplexů
- spouštíme rok a půl nefungující nástroj podpory malých středních podnikatelů, záruky za provozní a investiční úvěry
Napravujeme chyby předešlé vlády, pracujeme a plníme sliby. Moc děkujeme za pozitivní odezvu, vážím si toho.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
