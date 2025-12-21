Ministr Havlíček: Napravujeme chyby předešlé vlády, pracujeme a plníme sliby

22.12.2025 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci v prvním týdnu vlády Andreje Babiše.

Ministr Havlíček: Napravujeme chyby předešlé vlády, pracujeme a plníme sliby
Foto: Hans Štembera
Popisek: Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu

První týden vlády a první výsledky hospodářské politiky:

- snižujeme od ledna ceny elektřiny, srovnáváme ceny pro domácnosti s průměrem EU a vytváříme  férové prostředí pro firmy

- schválili jsme stavební zákon, kterým urychlíme výstavbu bytů, drobných staveb nebo průmyslových komplexů

- spouštíme rok a půl nefungující nástroj podpory malých středních podnikatelů, záruky za provozní a investiční úvěry

Napravujeme chyby předešlé vlády, pracujeme a plníme sliby. Moc děkujeme za pozitivní odezvu, vážím si toho.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
