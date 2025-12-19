Nový Heffron sází na moderní design i originální příchutě

Palírna U Zeleného stromu, nejstarší palírna v Evropě a výrobce tradičních českých i mezinárodně oceňovaných značek, posouvá svůj třtinový rum Heffron do nové éry. Prošel zásadní proměnou, která zdůrazňuje jeho moderní a sebevědomý charakter, a to nejen díky modernímu designu, ale i novým příchutím, které lákají k objevování.
Když si vezmete do ruky láhev Heffronu, okamžitě si všimnete proměny. Redesign etiket přináší čistší a současnější vzhled, který podtrhuje kvalitu a příběh značky. Heffron nově zdobí šestiúhelníkové logo a barevná kombinace modré, krémové a zlaté, jež mu dodává exkluzivní nádech. Vlajkovou lodí se stává Heffron 5YO Heritage, který je synonymem prémiového, a přitom dostupného pravého třtinového rumu, který bude mít i dárkové balení. Nejprémiovější je pak výjimečný Heffron 10YO Especiale ve zcela nové luxusní skleněné lahvi v minimalistickém designu, jenž se bude vyjímat v každém domácím baru.
Sladké, slané i exotické
Heffron nevsadil jen na vzhled, přidává i nové chutě, skvěle se hodí na večery s přáteli, k posezení s partnerem i pro chvíle, kdy si chcete dopřát něco jen pro sebe. Úplnou premiéru má originální novinka – exotická Dubajská čokoláda, která kombinuje čokoládovou hloubku s orientálním kořením a pistáciemi. Nebo se zamilujte do Heffronu Cherry and Chocolate, jenž vznikl spojením panamského rumu a smyslné chuti šťavnaté višně a hořké čokolády. Do řady přibyly i odvážnější varianty, jako je trendy Slaný karamel se sametovou sladkostí a špetkou soli.
Troufalý až z Panamy
Kořeny rumu Heffron sahají do panamské destilerie v Las Cabras de Pesé. Duchovním otcem je master blender Francisco Fernández, přezdívaný „Don Pancho“, který má s výrobou rumů více než 50letou zkušenost. Právě výhradně v Panamě se rum Heffron vyrábí a probíhá zde i jeho celé pětileté zrání. A tato skutečnost se stala ústředním motivem nového spotu. Místo stavění vymyšlených příběhů v českých kulisách vsadili autoři na ten nejsilnější a nejautentičtější příběh – skutečný příběh vzniku rumu uprostřed panamské přírody v rukou těch nejzkušenějších blenderů na světě. „Kampaň jsme – pro naši firmu netypicky – vystavěli na produktovém spotu, který však díky zachyceným emocím a autenticitě působí mnohem víc než jen jako představení produktu. Proto jsme odjeli s produkčním štábem přímo na místa, kde Heffron vzniká, abychom zachytili pravdivou atmosféru značky,“ doplňuje Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu.
Heffron se ve své nové kampani hlásí k troufalosti v tom nejlepším slova smyslu – ke svobodě dělat správná rozhodnutí, i když to znamená vydat se delší a náročnější cestou. Značka se rozhodla jít proti proudu a zůstat věrná tomu, co je pro ni zásadní: kvalitě, původu a autenticitě.
