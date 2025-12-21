Svobodová (Piráti): Oběd jsme si dali se skvělou Aničkou Šabatovou

Tento týden byl rozlítaný, ale naštěstí ukončený doma.
V pondělí jsem měla možnost promluvit na kulatém stole o podpoře dětí a rodin zasažených uvězněním rodiče. Oběd jsme si dali se skvělou Aničkou Šabatovou, která v tématu vězeňství odvedla velký kus práce a moc ráda ji poslouchám. Odpoledne jsem měla ještě pracovní skupinu k dětskému ombudsmanovi a pak už jen koupit nějaké dárky a hurá na byt.
Úterý opět našlápnuté. Ráno velice zajímavá debata ohledně BIS, a pak už cesta nach Brünn. Večer nás totiž čekalo předávání cen pro sportovce města Brna.
Středa ráno točení v Otevřené zahradě a pak už domu, protože odpoledne mě čekalo letošní poslední zastupitelstvo. To probíhalo tak jak jsem si myslela. Posměchy, provokace, podpásovky a podobné pablbiny. Pramalé překvápko. Pak pivo.
Ve čtvrtek jsem měla komisi pro zdravotní a prorodinnou politiku, kde jsme řešili dotace pro organizace, a pak taky informace o brněnském Chovánku. Odpoledne jsem se měla možnost potkat s jednou výraznou brněnskou političkou a trochu i pracovat. Pak už jen rychle na trhy, světýlka a trochu punče.
Pátek už jen nějaké cally, udělat pořádek v emailech i na bytě a těšit se na víkend. Ten utekl jako voda, biatlon jsem nestihla žádný. Teď už chci to volno, o kterém všichni mluví, ale ještě ho nikdo neviděl.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.