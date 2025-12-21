Zaorálek (SOCDEM): Ministr obrany Zůna ochlazuje válečnou hysterii

Ministr obrany Zůna ochlazuje válečnou hysterii!
1. Po letech strašení konečně začínají zaznívat hlasy, které se opírají o fakta. Bez výkřiků, bez malování apokalypsy a bez řečí o tom, že naše děti půjdou do války.
2. Oceňuji, že v posledním rozhovoru se nový ministr obrany Zůna vyjádřil jasně: „Pokud by Rusko chtělo konflikt s Aliancí NATO, muselo by vybudovat novou armádu, připravit ji a zapojit celou společnost. To není otázka měsíců, ale generací. Rusko na to dnes nemá demograficky, ekonomicky ani vojensky.“
3. Říkám to už několik let: jakýkoli pokus o přímou konfrontaci by pro Rusko dopadl špatně. Aliance má zhruba desetkrát větší rozpočet na obranu a nesrovnatelně větší lidské zdroje.
4. O to absurdněji dnes působí hysterie, kterou jsme tu roky poslouchali. Fialova vláda nás neustále strašila „ruským medvědem“, zatímco ministryně Černochová nerozuměla vlastnímu resortu, sledovali jsme neustálé konflikty ve vedení a řada lidí z armády odcházela.
5. Podobné strašení slyšíme i z části Evropy – jako by Rusko mělo mít nad Západem navrch. Přitom stačí podívat se na čísla a reálná fakta, ne na emoce a titulky.
6. Rusko bude mít v nejbližších letech dost starostí samo se sebou a s obnovou svých kapacit po Ukrajině. Na žádný útok proti NATO prostě nemá.
7. Proto skoncujme s hysterickými výstupy a pojďme řádně a smysluplně budovat českou armádu – ne podle nějakých procent, ale podle toho, co opravdu potřebujeme.
8. Některé nevýhodné smlouvy z éry Černochové a Řehky půjde asi těžko změnit. Ale možná je tu šance, že se začne řádně řídit resort a postará se o to, aby ty obrovské peníze, které do něj pouštíme, opravdu zvyšovaly bezpečnost České republiky.
