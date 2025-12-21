Zaorálek (SOCDEM): Ministr obrany Zůna ochlazuje válečnou hysterii

22.12.2025 15:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům ministra obrany Zůny.

Zaorálek (SOCDEM): Ministr obrany Zůna ochlazuje válečnou hysterii
Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Ministr obrany Zůna ochlazuje válečnou hysterii!

1. Po letech strašení konečně začínají zaznívat hlasy, které se opírají o fakta. Bez výkřiků, bez malování apokalypsy a bez řečí o tom, že naše děti půjdou do války.

2. Oceňuji, že v posledním rozhovoru se nový ministr obrany Zůna vyjádřil jasně: „Pokud by Rusko chtělo konflikt s Aliancí NATO, muselo by vybudovat novou armádu, připravit ji a zapojit celou společnost. To není otázka měsíců, ale generací. Rusko na to dnes nemá demograficky, ekonomicky ani vojensky.“

3. Říkám to už několik let: jakýkoli pokus o přímou konfrontaci by pro Rusko dopadl špatně. Aliance má zhruba desetkrát větší rozpočet na obranu a nesrovnatelně větší lidské zdroje.

4. O to absurdněji dnes působí hysterie, kterou jsme tu roky poslouchali. Fialova vláda nás neustále strašila „ruským medvědem“, zatímco ministryně Černochová nerozuměla vlastnímu resortu, sledovali jsme neustálé konflikty ve vedení a řada lidí z armády odcházela.

5. Podobné strašení slyšíme i z části Evropy – jako by Rusko mělo mít nad Západem navrch. Přitom stačí podívat se na čísla a reálná fakta, ne na emoce a titulky.

6. Rusko bude mít v nejbližších letech dost starostí samo se sebou a s obnovou svých kapacit po Ukrajině. Na žádný útok proti NATO prostě nemá.

7. Proto skoncujme s hysterickými výstupy a pojďme řádně a smysluplně budovat českou armádu – ne podle nějakých procent, ale podle toho, co opravdu potřebujeme.

8. Některé nevýhodné smlouvy z éry Černochové a Řehky půjde asi těžko změnit. Ale možná je tu šance, že se začne řádně řídit resort a postará se o to, aby ty obrovské peníze, které do něj pouštíme, opravdu zvyšovaly bezpečnost České republiky.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
Zaorálek , Zůna , SOCDEM

Zaorálek , Zůna , SOCDEM

