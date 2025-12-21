Kupka (ODS): Vzdělání je klíčem ke svobodě i prosperitě

Vzdělání je klíčem ke svobodě i prosperitě!
Pro ty, kteří chápou, že vzdělání je jedním z nejdůležitějších předpokladů osobní svobody, ekonomické prosperity i dlouhodobé stability společnosti. Vzdělaný člověk má větší šanci uspět, rozhodovat se samostatně a nést odpovědnost za svůj život i své okolí.
Kvalitní vzdělání není výsadou ani luxusem pro vyvolené, ale nezbytným základem konkurenceschopné a sebevědomé země. Bez silných škol, motivovaných učitelů a ambiciózních studentů nemůže Česká republika obstát v moderním světě, kde rozhodují znalosti, dovednosti, kritické myšlení, inovace a schopnost přizpůsobit se změnám.
ODS proto podporuje vzdělávací systém, který klade důraz na kvalitu, náročnost a skutečné výsledky. Stojí za učiteli, kteří chtějí učit dobře a být za svou práci spravedlivě oceněni, i za studenty, kteří mají chuť na sobě pracovat a rozvíjet svůj potenciál. Odmítá přístup založený na umělém rovnostářství, snižování nároků a rezignaci na excelenci, protože skutečná rovnost spočívá v rovných příležitostech, nikoli ve snižování laťky pro všechny.
Součástí této snahy je i otevřená a věcná debata o reformě vzdělávací struktury 8+2. Jejím cílem je poskytnout všem žákům pevný a kvalitní společný základ vzdělání, aniž by se rezignovalo na rozvoj talentů, motivace a individuálních schopností. Reforma má odstranit zbytečné nerovnosti vznikající příliš brzkou selekcí, posílit kvalitu výuky v klíčových letech a dát mladým lidem více času na odpovědné rozhodnutí o další vzdělávací cestě. Nejde o nivelizaci, ale o chytré nastavení systému, který podporuje výkon, ambice i skutečnou rovnost příležitostí.
